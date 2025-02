Tiba Camargos: Boletim médico atualiza o estado de saúde do influencer católico

Tiba Camargos sofreu um grave acidente no final de semana para salvar o filho. Boletim médico revela qual é o estado de saúde dele

O influencer católico Thiago José Camargos, o Tiba Camargos, está internado no CTI (Centro de Terapia Intensiva) após passar por cirurgia na cabeça em decorrência de um acidente no último domingo, 9. Nesta terça-feira, 11, o Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre, divulgou um boletim médico sobre o estado de saúde do influenciador.

De acordo com o documento, o quadro de saúde de Tiba é estável e ele está no CTI para se recuperar de uma neurocirurgia que aconteceu na segunda-feira, 10 .

Na segunda-feira, 11, a esposa dele, Déa Camargos, informou que a cirurgia correu bem e os médicos estão otimistas.

O que aconteceu com Tiba Camargos?

O influencer Tiba Camargos sofreu um grave acidente para salvar um de seus filhos. Ele bateu a cabeça em uma pedra ao mergulhar em um lago ao ver que seu filho estava com dificuldade para nadar. Com a batida na cabeça, ele perdeu os movimentos.

O acidente foi relatado em detalhes pela esposa dele nas redes sociais. Confira: "Neste domingo, por volta das 18:00 Tiba sofreu um acidente ao tentar ajudar nosso filho que assustou por não estar conseguindo nadar porque o tênis que tinha acabado de calçar, ficou pesado pela água, e estando ele num lugar mais fundo, começou a pedir ajuda. Matias não afogou, ele somente se assustou, e o pai, ao ouvir os gritos de ajuda do filho, saiu correndo e foi ao seu encontro, pra evitar que afogasse, se jogando na água (justamente por ser bom nadador) mas acertou em cheio uma pedra. Graças a Deus tinha mais gente perto e estávamos com nossa amiga @drajulianasanchez que orientou os homens nos primeiros procedimentos de socorro", disse ela.

E completou: "Tiba perdeu os movimentos, mas está consciente. Agora estamos aguardando transferência para um hospital com maiores recursos. Continuem rezando, por favor! Me encontro no 6º mês de gestação e desejo muito ter meu esposo saudável e forte de volta em casa. Mas desejamos ainda mais a graça de conseguirmos nos conformar e estar em paz com a Santa e amável Vontade de Deus".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Déa Camargos (@deacamargos)

