Tiago Scheuer desabafa sobre doença, e médica explica: 'É causada pela reativação...'

Apresentador da Globo, Tiago Scheuer descobriu doença que causa fortes dores e lesões

Tiago Scheuer (42), repórter e apresentador da Globo, foi diagnosticado com herpes-zóster em 2024. Em março do mesmo ano, o jornalista revelou sua luta contra a doença e as fortes dores que sentia, mesmo no início do tratamento medicamentoso.

"Eu tive agora em março passado e confesso para você que senti muita dor. No meu caso, eu não precisei ficar internado, ainda bem. Mas as dores foram intensas. Oscilavam com sensação de choque, agulhada, ardência, queimadura, soco…”, afirmou ele.

CARAS Brasil conversa com a Dra. Luciana Maluf, dermatologista, sobre como é feito o diagnóstico e o tratamento contra essa doença. "A herpes-zóster, popularmente conhecida como 'cobreiro', é causada pela reativação do vírus Varicela-Zoster — o mesmo vírus da catapora", revela.

"Após a infecção inicial (geralmente na infância), o vírus permanece adormecido nos gânglios nervosos da medula espinhal. Com o passar dos anos, esse vírus pode ser reativado, principalmente em situações de queda de imunidade, febre, estresse intenso, envelhecimento ou doenças que afetam o sistema imunológico, como o câncer ou o HIV. Quando reativado, o vírus percorre os nervos e se manifesta na pele", diz.

Não necessariamente o diagnóstico é feito apenas com manifestações na pele. "Antes das lesões surgirem na pele, é comum que o paciente sinta uma dor localizada, formigamento, ardência ou coceira em uma área do corpo — geralmente em apenas um lado. Essa dor pode durar de 1 a 5 dias antes do aparecimento das vesículas. Portanto, esse estágio prodrômico (sem lesão visível) já pode levantar suspeita em um exame clínico detalhado, especialmente em pacientes que relatam dor intensa sem causa aparente", alerta.

"Além das vesículas agrupadas em faixa (que lembram bolhas d’água), o paciente pode apresentar febre, mal-estar, dor de cabeça, aumento dos gânglios linfáticos e, em alguns casos, sintomas neurológicos, como dor crônica (neuralgia pós-herpética) mesmo após o desaparecimento das lesões. Quando acomete áreas como os olhos ou ouvidos, pode haver comprometimento da visão ou da audição — sendo essas formas consideradas graves", acrescenta.

O tratamento para a doença diagnosticada no jornalista da Globo é inteiramente medicamentoso, não sendo necessário nenhum tipo de cirurgia. Médicos utilizam antivirais orais, como o aciclovir, valaciclovir ou fanciclovir, que são mais eficazes quando iniciados nas primeiras 72 horas após o aparecimento das lesões. Além disso, analgésicos e, em casos mais intensos.

CONFIRA MAIS NOTÍCIAS E SIGA A CARAS BRASIL NO INSTAGRAM: