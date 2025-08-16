Thomaz Costa revela o diagnóstico que o deixou internado na UTI

O ator Thomaz Costa reaparece na internet após ficar internado na UTI com diagnóstico raro para a sua idade

O ator Thomaz Costa reapareceu nas redes sociais parar revelar o diagnóstico que o deixou internado na UTI por alguns dias. Neste sábado, 16, o artista contou que teve uma fibrilação atrial, que é uma arritmia cardíaca.

O rapaz ainda comentou que este diagnóstico é raro em sua idade e precisou ficar em observação. Agora, ele já está bem e ainda investiga a causa da fibrilação.

"Eu tive uma fibrilação atrial, é uma arritmia que dá no coração, que não é algo grave, mas é muito raro para a minha idade, 25 anos. Isso costuma dar em pessoas que tem 50, 60 anos. Eu senti meu coração bem acelerado, parecia uma ansiedade. Como eu não tenho ansiedade há bastante tempo, eu venci essa outra doença que faz muito mal. Eu falei: ‘vou até o hospital do coração. Faço um eletro’. Eu fiz o eletro e constatou uma arritmia no meu exame”, disse ele em um vídeo.

Na legenda, ele deu mais detalhes: "Deus me deu mais uma chance. Nos últimos dias passei por um quadro raro de fibrilação atrial, uma arritmia que me levou para a UTI. Meu coração saiu do ritmo e precisei de intervenção imediata. Graças a Deus e à equipe médica, meu caso foi revertido com medicamentos, e se não funcionasse, eu teria que passar pelo choque. Foi um susto enorme, mas também um lembrete poderoso: a vida é um sopro e precisamos valorizar cada dia, cada pessoa e cada momento. Obrigado a todos que oraram, mandaram mensagens e se preocuparam comigo. Cada palavra e cada oração fizeram toda diferença. Agora é cuidar da saúde, aprender com esse livramento e seguir firme, porque sei que Deus tem grandes planos pela frente".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thomaz Costa 🇧🇷 (@thocostaoficial)

Thomaz Costa está noivo

O ator Thomaz Costa deu um passo importante em sua vida pessoal e anunciou que está noivo da companheira Bruna Miranda. Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, ele revelou detalhes sobre o pedido de casamento e abriu um pouco da intimidade do casal. A surpresa aconteceu no Caminho das Nuvens, em Bom Retiro, Santa Catarina, um local especial para os dois, escolhido com carinho para a celebração do grande dia.

"Bruna sempre sonhou em comemorar o aniversário dela aqui, então quis transformar isso em presente. Estávamos acima das nuvens, literalmente, e quando fomos tirar fotos no alto da montanha, aproveitei a paisagem e fiz a surpresa… pedi ela em casamento", contou Thomaz. O ator reforça que o momento foi íntimo, já que o casal prefere manter uma exposição menor nas redes sociais.

Thomaz destacou que está vivendo um momento de plenitude no amor. Ele estudou inteligência emocional e convidou Bruna para participar do mesmo treinamento, fortalecendo a relação. "Hoje vivemos um relacionamento dos sonhos: com respeito, parceria, fé e amor. Algo que eu pensava que só existia em filmes, mas que agora é realidade na minha vida", declarou.

O ator, que já passou por episódios polêmicos relacionados à vida amorosa, garante que essa nova fase marca uma transformação significativa. "As pessoas que acompanham minha trajetória perceberam a mudança que Deus tem operado em mim. Sinceramente, essa fase está tão leve que o passado já não tem mais espaço na minha memória", finalizou Thomaz Costa.