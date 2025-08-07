Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'

O ator Thomaz Costa usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, para desabafar sobre sua saúde. Veja o que ele disse!

O ator Thomaz Costa usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para desabafar sobre sua saúde. Nos stories, ele contou que está se sentindo mal após contrair uma gripe e que precisará ficar em repouso.

Na imagem, ele apareceu abatido. "Só porque eu postei que eu não ficava doente veio uma gripe para me derrubar. Estou péssimo, vou ficar de repouso hoje e amanhã vou fazer um teste de Covid também", disse ele.

Desabafo de Thomaz Costa no Instagram

Thomaz Costa enfrentou outro problema de saúde recentemente

Em dezembro, o ator precisou ser internado às pressas após sentir fortes dores abdominais e passou por uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite. Após o procedimento, ele deu detalhes do que aconteceu.

"Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sonho. Agora já acordei e tá de boa, não estou sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim", escreveu ele.

Logo depois, o ator ainda disse estar aliviado por tudo ter corrido sem maiores complicações e pelo fato de que estava em casa quando começou a ter crises de apendicite, sem ter nenhum compromisso profissional ou pessoal nas próximas semanas. "Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice", encerrou.

Thomaz Costa anuncia noivado

Ainda nos últimos dias, Thomaz Costa pediu à mão da companheira Bruna Miranda, em casamento. O pedido foi feito em um lugar muito especial para o casal chamado Caminho das Nuvens - Bom Retiro, município de Santa Catarina. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre a intimidade ao falar do relacionamento. Leia mais!

