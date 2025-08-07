CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'
Bem-estar e Saúde / Desabafo

Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'

O ator Thomaz Costa usou as redes sociais na tarde desta quinta-feira, 7, para desabafar sobre sua saúde. Veja o que ele disse!

Juliana Dracz
por Juliana Dracz

Publicado em 07/08/2025, às 15h09

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Thomaz Costa
Thomaz Costa - Foto: Reprodução/Instagram

O ator Thomaz Costa usou as redes sociais nesta quinta-feira, 7, para desabafar sobre sua saúde. Nos stories, ele contou que está se sentindo mal após contrair uma gripe e que precisará ficar em repouso.

Na imagem, ele apareceu abatido. "Só porque eu postei que eu não ficava doente veio uma gripe para me derrubar. Estou péssimo, vou ficar de repouso hoje e amanhã vou fazer um teste de Covid também", disse ele.

Desabafo de Thomaz Costa no Instagram
Desabafo de Thomaz Costa no Instagram

Thomaz Costa enfrentou outro problema de saúde recentemente 

Em dezembro, o ator precisou ser internado às pressas após sentir fortes dores abdominais e passou por uma cirurgia de emergência por conta de uma apendicite. Após o procedimento, ele deu detalhes do que aconteceu.

"Quando acordei, já estava fora da sala cirúrgica, super enjoado, tomei remédio e fui melhorando. Não consegui comer por conta do enjoo e só pensava em dormir, muito sonho. Agora já acordei e tá de boa, não estou sentindo dor nem nada, graças a Deus. Tudo ocorreu bem. Muito obrigado por cada oração direcionada a mim", escreveu ele.

Logo depois, o ator ainda disse estar aliviado por tudo ter corrido sem maiores complicações e pelo fato de que estava em casa quando começou a ter crises de apendicite, sem ter nenhum compromisso profissional ou pessoal nas próximas semanas. "Nunca mais vou ter esse problema na minha vida, não preciso mais me preocupar com apêndice", encerrou.

Thomaz Costa anuncia noivado

Ainda nos últimos dias, Thomaz Costa  pediu à mão da companheira Bruna Miranda, em casamento. O pedido foi feito em um lugar muito especial para o casal chamado Caminho das Nuvens - Bom Retiro, município de Santa Catarina. Em entrevista à CARAS Brasil, ele abre a intimidade ao falar do relacionamento.  Leia mais!

Leia maisThomaz Costa reforça a fé após cirurgia de emergência: 'Tenho mais motivos para agradecer'

Juliana Dracz

 Juliana Dracz é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo pela Universidade Católica de Brasília, já passou por sites como Observatório da TV e Leo Dias. Escreve sobre novelas, celebridades e TV.

Thomaz Costa

Leia também

DOMINGÃO COM HUCK

O médico explicou mais detalhes das dores sentidas por Catia Fonseca - Reprodução/Globo/Léo Rosario

Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'

Internação

Faustão - Foto: Reprodução / Band

Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação

CLIMATÉRIO

O médico explicou mais detalhes do climatério de Priscila Fantin - Reprodução/Instagram

Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Recuperação

Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Martins revela susto com a saúde: ‘Foi um mês difícil para mim’

FAZ BEM?

Gaby Amarantos seguiu a dieta biogênica; médico alerta para riscos - Reprodução/Instagram

Médico alerta para dieta de Gaby Amarantos: 'Arriscada'

Últimas notícias

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo TeodoroCauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio
O influenciador digital Alvaro XaroTarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'
Caetano Veloso chega aos 83 anos com legado históricoCaetano Veloso chega aos 83 anos; Cantor começou compondo trilha sonora para teatro
Dia dos Pais: filmes que pais e filhos fizeram juntosDia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
FaustãoFaustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação
Celebridades na Dança dos FamososDança dos Famosos: Saiba qual é o valor do cachê das celebridades
Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da GabyGaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
Thomaz CostaThomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'
O médico explicou mais detalhes do climatério de Priscila FantinMédico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'
A atriz Alinne MoraesAlinne Moraes deixa fama de lado para viver sua essência: 'Evito alimentar meu nome'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade