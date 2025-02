Thiaguinho revela experiência sobrenatural que o curou de problema de saúde

Thiaguinho revela a ajuda sobrenatural que recebeu de Nossa Senhora Aparecida em um momento em que correu o risco de passar por cirurgia

O cantor Thiaguinho emocionou ao revelar que já foi curado por Nossa Senhora Aparecida. Em entrevista no programa Casa de Verão da Eliana, no GNT, ele relembrou quando corria o risco de passar por uma cirurgia na garganta, mas foi curado pela santa.

Ele disse que teve um problema na voz há alguns anos e precisaria passar por uma cirurgia, mas não contou para os fãs. Ele pediu a ajuda da santa e conseguiu uma graça. "Vivi aquilo bem comigo. Não explanei. Um dia antes de ir ao médico, na fase final do processo, sonhei com uma senhora pretinha no carro, ela abriu a porta e eu entrei. ‘Será que é ela?’ Essa mulher colocou a mão no meu pescoço e senti esquentar. Fiquei olhando, comecei a chorar e acabou o sonho. Acordei, fui ao médico e tinha zerado. Era um caso cirúrgico e não foi", disse ele.

Além disso, Thiaguinho contou que já reduziu o seu ritmo de trabalho nos últimos anos, mas não pretende se aposentar. "Já desacelerei bastante, você vai entendendo seu timing. Não que eu esteja cansado de fazer o que faço, mas, com o tempo, vai compreendendo até seu limite físico. Deixar de cantar, jamais", afirmou.

Thiaguinho e a vontade de ser pai

O cantor Thiaguinho foi o convidado do programa Conversa Com Bial, que foi ao ar na Rede Globo, e abriu o jogo sobre os planos de ser papai. O artista namora Carol Peixinho de 2021 e contou que ter filhos está nos planos do casal. "Está na hora já, né? Sempre fui muito família e sempre tive muita vontade de ter filho. Acho que vai ser um amor importante para minha vida. Fora o crescimento que vou ter como pessoa", disse ele.

Em seguida, Pedro Bial perguntou para Thiaguinho se ele e Carol já estão trabalhando nisso. "Que horas é o programa mesmo?", brincou o artista.

Na ocasião, Thiaguinho também comentou sobre sua viagem para a Angola, na África. “Minha ida à África foi muito forte. Indico para todas as pessoas conhecerem o continente africano. Só tive a oportunidade de conhecer a Angola, quero conhecer outros países. A Angola tem essa conexão, por falarem a nossa língua, mas eu indico principalmente para quem é preto e mora no Brasil e não teve essa oportunidade de ver de perto o que é a África", afirmou.