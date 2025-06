Thais Carla sofre com efeito colateral após bariátrica e médico fala sobre: 'Trauma para o corpo'

Em seus Stories do Instagram, Thais Carla falou sobre um dos efeitos colaterais que sofreu após se submeter a uma cirurgia bariátrica em abril

Em seus Stories do Instagram, Thais Carla (33) compartilhou com os seguidores mais detalhes de seu pós-operatório após passar por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano. A influenciadora digital explicou que a intervenção causou um efeito colateral que agravou uma condição de saúde: a queda capilar. Em seu perfil, a criadora de conteúdo explicou que logo iniciará um protocolo para recuperar os fios.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que a queda de cabelo após a cirurgia bariátrica é bastante comum, especialmente entre o 3º e o 6º mês de pós-operatório. "Ela costuma ser multifatorial, ou seja, causada por uma combinação de fatores metabólicos, nutricionais e fisiológicos", aponta.

O nutrólogo destaca que a queda capilar pode ocorrer pelo déficit de proteína, carência de micronutrientes e estresse metabólico. "A cirurgia é um trauma para o corpo. A perda de peso rápida, somada à adaptação do metabolismo, pode levar a um quadro conhecido como eflúvio telógeno, um tipo de queda difusa dos fios que ocorre como resposta ao estresse fisiológico", diz.

A seguir, o especialista aponta que há uma série de recomendações para prevenir ou tratar a queda capilar em casos como o de Thais Carla:

Garantir ingestão adequada de proteínas diariamente, dividida em 4 a 6 refeições;

Usar suplementos nutricionais de forma individualizada, após avaliação laboratorial completa (zinco, ferro, ferritina, vitaminas do complexo B, D, entre outros);

Avaliar suplementação específica para saúde capilar, como metionina, cistina, colágeno com peptídeos bioativos, silício orgânico e complexos de aminoácidos;

Realizar acompanhamento multidisciplinar regular, com nutrólogo, nutricionista, cirurgião e, se necessário, dermatologista.

"A queda de cabelo no pós-bariátrica é um sinal de alerta do corpo e pode ser evitada ou minimizada com planejamento nutricional, suplementação correta e acompanhamento médico contínuo. Tratar precocemente evita agravamento e melhora o bem-estar do paciente em todos os aspectos — não apenas estéticos, mas funcionais e emocionais", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

