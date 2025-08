Thais Carla revela como está seu corpo após emagrecer mais de 50 kg

A dançarina Thais Carla, que realizou cirurgia bariátrica em abril, exibiu o corpo com e sem o uso de cinta modeladora; confira

Thais Carla usou as redes sociais na terça-feira, 5, para compartilhar com os seguidores a evolução de seu corpo após a cirurgia bariátrica. A dançarina e influenciadora digital realizou o procedimento em abril deste ano e já emagreceu mais de 50 kg.

Em seu perfil oficial, Thais publicou um vídeo mostrando a silhueta com o uso de uma cinta modeladora. Enquanto exibia o físico, a dançarina aproveitou para contar que o item tem auxiliado bastante durante a prática de exercícios físicos, uma vez que ajuda com o excesso de pele que ficou após o emagrecimento.

Em seguida, ao retornar de uma consulta médica, a famosa retirou a cinta modeladora e mostrou como está seu corpo atualmente. Recentemente, ela explicou que se incomoda com algumas gorduras localizadas na hora de se vestir e, por isso, optou pelo item para ter mais segurança.

A cirurgia bariátrica também tem permitido que Thais Carla faça tarefas que antes não era possível. No último mês, a influenciadora viajou para a Argentina com o marido e as duas filhas e falou sobre a grande alegria em poder vivenciar o momento em família.

"Acho que elas [filhas] nunca vão esquecer desse momento especial que vivemos aqui. Andei de teleférico, foi super legal. Depois da bariátrica foi a primeira vez que subi num cavalo depois de anos. Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver. E agora eu posso viver com as minhas filha. Foi incrível essa viagem após bariátrica", declarou Thais, na ocasiao.

Thais Carla exibe o corpo após emagrecer mais de 50 kg - Repodução/Instagram

O novo cardápio de Thais Carla

Thais Carla tem se conectado cada vez mais consigo mesma em sua nova fase de vida! A dançarina e influenciadora digital, que perdeu mais de 50 kg nos últimos meses, continua seguindo uma rotina com exercícios físicos e alimentação saudável mesmo após realizar a cirurgia bariátrica.

Em entrevista ao 'Gshow', Thais contou detalhes da mudança em seu cardápio e revelou que aprendeu a gostar de alimentos que antes não consumia. A influenciadora ainda relatou ter 'reaprendido a mastigar'; confira mais detalhes!

Leia também: Thais Carla sofre com efeito colateral após bariátrica e médico fala sobre: 'Trauma para o corpo'