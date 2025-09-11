CARAS Brasil
  Thais Carla relata principais transformações após a cirurgia bariátrica
Bem-estar e Saúde / Mudanças

Thais Carla relata principais transformações após a cirurgia bariátrica

A dançarina Thais Carla mostrou seu antes e depois após a cirurgia bariátrica e revelou detalhes de sua evolução nos últimos meses

por Rafaela Oliveira
[email protected]

Publicado em 11/09/2025, às 10h25

Thais Carla
Thais Carla - Foto: Reprodução / Instagram

Thais Carla tem compartilhado com o público cada etapa de sua evolução desde que realizou a cirurgia bariátrica, em abril deste ano. Bastante focada, a influenciadora digital e dançarina tem se dedicado cada vez mais à rotina de exercícios físicos na academia e alimentação balanceada.

O conjunto de todos os fatores tem deixado Thais Carla ainda mais animada com os resultados da mudança em sua vida. Na última quarta-feira, 10, a influenciadora compartilhou com o público um vídeo relatando as principais transformações nos últimos 5 meses.

De acordo com a famosa, a evolução maior aconteceu em seu interior: "A mudança que vocês veem por fora não é nada perto da revolução que aconteceu aqui dentro. Recuperei a liberdade de fazer coisas simples que eu tinha perdido, como andar de bicicleta sem dor ou correr com minhas filhas até perder o fôlego (o delas, porque o meu tá sobrando!)", declarou ela.

"É claro que com uma mudança assim vêm os comentários. Confesso que até eu mesma duvidei de mim no começo. 'Será que esse novo caminho vai dar certo e eu vou conseguir manter minha saúde em dia?'. Para o azar de quem duvidou, eu estou conseguindo. A obesidade vai além do número da balança. É sobre qualidade de vida", completou a dançarina.

Vale lembrar que Thais Carla já emagreceu mais de 50 kg desde que adotou um novo estilo de vida. Além disso, a cirurgia bariátrica também tem permitido que a influenciadora faça tarefas que antes não era possível, como viajar em família.

Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica - Reprodução / Instagram
Thais Carla mostra antes e depois da bariátrica - Reprodução / Instagram
Thais Carla em evento em São Paulo - Foto: Eduardo Martins / Brazil News
Thais Carla em evento em São Paulo - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

O novo cardápio de Thais Carla

Thais Carla tem se conectado cada vez mais consigo mesma em sua nova fase de vida! A dançarina e influenciadora digital, que perdeu 50 kg nos últimos meses, continua seguindo uma rotina com exercícios físicos e alimentação saudável mesmo após realizar a cirurgia bariátrica.

Em entrevista ao 'gshow', Thais contou detalhes da mudança em seu cardápio e revelou que aprendeu a gostar de alimentos que antes não consumia. A influenciadora ainda relatou ter 'reaprendido a mastigar'.

"A minha alimentação mudou. Hoje como porções menores, mais equilibradas e com muito mais atenção ao que meu corpo precisa. Incluí mais proteínas, legumes e frutas. É como se eu nascesse de novo. Tive até que aprender a mastigar. Agora, comer virou um ato de cuidado comigo e com meu corpo", explicou ela.

"O mais difícil foi deixar de tomar café com açúcar e bebida alcoólica. Mas, também, tive boas surpresas: comecei a gostar de alimentos que antes eu nem ligava, como abobrinha, ovo cozido (risos) e até peixe, que agora faço de várias formas, adoro!", concluiu.

Leia também: Thais Carla expõe dificuldade quatro meses após bariátrica: 'Pelo menos comigo'

Thais Carla exibe o corpo após emagrecer mais de 50 kg - Repodução/Instagram
Thais Carla exibe o corpo após emagrecer mais de 50 kg - Repodução/Instagram

Rafaela Oliveira é repórter de conteúdo do site CARAS. Formada em jornalismo, já passou por sites como MaisNovela, Portal Márcia Piovesan, Purepeople Brasil e Jornal O Dia. Escreve sobre celebridades, TV e reality show. (email: [email protected])

