Thais Carla relata pesadelo após bariátrica e médica detalha: 'Extremamente sensíveis'

Thais Carla enfrenta efeito indesejável no corpo após bariátrica

Thais Carla (33) revelou estar enfrentando um problema inesperado após perder 45 kg com a cirurgia bariátrica: a queda intensa de cabelo. Conhecida por defender temas como autoestima e aceitação nas redes sociais, a dançarina compartilhou com os seguidores que a mudança física trouxe um novo desafio para sua rotina de cuidados.

“Estou tendo muita queda de cabelo. Isso se agravou no pré-cirúrgico e também no pós-cirurgia devido à pouca absorção de vitaminas e nutrientes. Preciso dar uma atenção a mais aos fios, então vim à dermatologista cuidar”, disse a influenciadora em vídeo publicado em suas redes.

O relato despertou a preocupação dos fãs e levantou uma discussão sobre um efeito colateral pouco comentado da bariátrica, mas bastante comum entre pacientes. Em entrevista à CARAS Brasil, a médica tricologista Dra. Márcia Dertkigil, diz que a explicação está no chamado eflúvio telógeno, uma reação do organismo provocada pelo estresse da cirurgia e pela deficiência de nutrientes essenciais que acontece no pós-operatório.

“A cirurgia causa um impacto físico importante e, somado à rápida perda de peso, o corpo entra em um estado de alerta. Ele prioriza funções vitais e acaba deixando o couro cabeludo de lado”, explicou a especialista.

Ela afirma que o quadro costuma estar associado à queda nos níveis de ferro, zinco, proteínas, biotina e vitaminas do complexo B. “As células do bulbo capilar são extremamente sensíveis a qualquer alteração no organismo, alterações hormonais e especialmente à falta aguda de nutrientes”, acrescentou.

Apesar de assustar, a queda de cabelo tende a ser temporária. Dra. Márcia orienta que pacientes como Thais busquem acompanhamento médico especializado para reposição de nutrientes e tratamentos que acelerem a recuperação dos fios.

Entre os procedimentos indicados estão o uso de loções como o minoxidil, além de terapias como laser capilar e microagulhamento. A alimentação equilibrada e suplementação adequada também são essenciais para o sucesso do tratamento.

“Com o acompanhamento certo, é possível reverter o quadro e devolver a saúde dos fios. O mais importante é não negligenciar esse sinal do corpo”, finalizou a médica.