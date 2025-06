Thais Carla elimina 50 kg com cirurgia bariátrica e médico alerta: 'Indispensável'

Nesta semana, Thais Carla retornou às redes sociais um mês após se submeter a uma cirurgia bariátrica e perder mais de 50 kg

Nesta semana, Thais Carla (33) retornou às redes sociais um mês após se submeter a uma cirurgia bariátrica em razão de sua saúde. A influenciadora digital, que pesava 200 kg, precisou eliminar 30 kg para realizar o procedimento cirúrgico. Após a intervenção médica, a criadora de conteúdo já perdeu mais de 50 kg e está pesando cerca de 155 kg.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica que perder mais de 50 kg após a cirurgia bariátrica, como aconteceu com a Thais Carla, é um número compatível com o procedimento, especialmente em pacientes com obesidade grave.

"A quantidade exata de perda varia conforme o tipo de cirurgia, o peso inicial e o grau de adesão do paciente às orientações pós-operatórias. A cirurgia bariátrica promove emagrecimento rápido por dois mecanismos principais: restrição (redução do tamanho do estômago, o que limita a ingestão de alimentos) e má absorção (em alguns tipos de cirurgia, há também desvio de parte do intestino, reduzindo a absorção de calorias e nutrientes)", reforça.

Além disso, o nutrólogo reforça que há alterações hormonais importantes que diminuem a fome e aumentam a saciedade. "Entre os principais benefícios, estão: melhora ou remissão de doenças como diabetes tipo 2, hipertensão, apneia do sono e esteatose hepática, além do impacto positivo na mobilidade e qualidade de vida", destaca.

"Por outro lado, os contras incluem riscos cirúrgicos, deficiência de vitaminas e minerais, perda de massa muscular e necessidade de suplementação por toda a vida. Por isso, o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar é indispensável — incluindo médico nutrólogo, endocrinologista, psicólogo e nutricionista — tanto no pré quanto no pós-operatório", conclui sobre o caso da influenciadora digital.

