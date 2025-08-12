CARAS Brasil
  Bem-estar e Saúde
  Thais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Thais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'

Thais Carla abriu a intimidade ao desabafar sobre a cirurgia que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro fala do procedimento

Dra. Camila Ribeiro
por Dra. Camila Ribeiro

Publicado em 12/08/2025, às 20h10

Thais Carla realizou a cirurgia bariátrica em abril - Foto: Reprodução/Instagram
Thais Carla realizou a cirurgia bariátrica em abril - Foto: Reprodução/Instagram

Thais Carla (33) usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a evolução de seu corpo após a cirurgia bariátrica. A dançarina e influenciadora digital realizou o procedimento em abril deste ano e já emagreceu mais de 50 kg.

No mês passado, Thais Carla desabafou sobre a cirurgia: "Depois da bariátrica foi a primeira vez que subi num cavalo depois de anos. Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver", disse

O que diz a nutróloga?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre a cirurgia bariátrica. 

"É indicada principalmente para pessoas com obesidade grau III (IMC acima de 40) ou grau II (IMC acima de 35) quando associada a comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono ou esteatose hepática grave", declara.

Cuidados para além da estética

Segundo a profissional, é importante lembrar que não se trata apenas de estética: a indicação é médica e envolve uma avaliação criteriosa, tanto física quanto emocional. Entre os principais benefícios estão a melhora ou remissão de doenças crônicas como o diabetes, o controle da pressão arterial, melhora na fertilidade, maior disposição e qualidade de vida. Por outro lado, ela chama atenção. 

"A bariátrica também tem riscos: deficiências nutricionais, anemia, alterações hormonais e até questões emocionais relacionadas à nova imagem corporal. Por isso, o sucesso da bariátrica não está só na cirurgia em si, mas em todo o acompanhamento multidisciplinar que vem depois", finaliza ao analisar casos como da influenciadora Thais Carla.

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DA INFLUENCIADORA DIGITAL THAIS CARLA NAS REDES SOCIAIS:

Dra. Camila Ribeiro

Dra. Camila Ribeiro é médica (CRM 52879568) nutróloga, endocrinologista e infectologista. Formada na Universidade Iguaçu (UNIG), possui 15 anos de experiência no mercado; Há 10 anos, trabalha com o método de emagrecimento e possui também sólida experiência na área de Medicina Integrativa e com foco em injetáveis e implantes hormonais e não hormonais. Fez residência em Infectologia na FIOCRUZ, e tem especialização em Endocrinologia pelo IPEMED. Camila também é especializada pela ABRAN (Associação Brasileira de Nutrologia) e tem formação em Ortomolecular com o Dr. Artur Lemos. Ela também tem sólida experiência em Gestão na Área Pública, já tendo ocupado os cargos de Diretora do Departamento Médico da Alerj, Secretária Executiva de Saúde do Município de Japeri e Diretora do Hospital de Lajes de Paracambi.

