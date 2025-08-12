Thais Carla desabafa após cirurgia e médica aponta: 'Bariátrica também tem riscos'

Thais Carla abriu a intimidade ao desabafar sobre a cirurgia que realizou; em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Camila Ribeiro fala do procedimento

Thais Carla (33) usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores a evolução de seu corpo após a cirurgia bariátrica. A dançarina e influenciadora digital realizou o procedimento em abril deste ano e já emagreceu mais de 50 kg.

No mês passado, Thais Carla desabafou sobre a cirurgia: "Depois da bariátrica foi a primeira vez que subi num cavalo depois de anos. Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver", disse.

O que diz a nutróloga?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista à Dra. Camila Ribeiro, médica nutróloga, endocrinologista e infectologista com 15 anos de experiência no mercado. Ela responde sobre a cirurgia bariátrica.

"É indicada principalmente para pessoas com obesidade grau III (IMC acima de 40) ou grau II (IMC acima de 35) quando associada a comorbidades como diabetes tipo 2, hipertensão arterial, apneia do sono ou esteatose hepática grave", declara.

Cuidados para além da estética

Segundo a profissional, é importante lembrar que não se trata apenas de estética: a indicação é médica e envolve uma avaliação criteriosa, tanto física quanto emocional. Entre os principais benefícios estão a melhora ou remissão de doenças crônicas como o diabetes, o controle da pressão arterial, melhora na fertilidade, maior disposição e qualidade de vida. Por outro lado, ela chama atenção.

"A bariátrica também tem riscos: deficiências nutricionais, anemia, alterações hormonais e até questões emocionais relacionadas à nova imagem corporal. Por isso, o sucesso da bariátrica não está só na cirurgia em si, mas em todo o acompanhamento multidisciplinar que vem depois", finaliza ao analisar casos como da influenciadora Thais Carla.

