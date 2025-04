Thais Carla comenta decisão de fazer cirurgia bariátrica: 'Exemplo de liberdade'

Thais Carla rebateu as críticas que vem recebendo desde que realizou a cirurgia bariátrica; dançarina está em recuperação

No início desta semana, Thais Carla realizou uma cirurgia bariátrica em um hospital em Salvador, na Bahia. A decisão de passar pelo procedimento veio logo após a dançarina e influenciadora digital perder cerca de 30 quilos nos últimos meses.

Antes da cirurgia, ela incluiu novos hábitos em sua rotina, como exercícios físicos e alimentação mais saudável. Com o resultado do esforço, a famosa decidiu se submeter a intervenção médica para conseguir viver de uma forma melhor.

A novidade envolvendo Thais Carla, no entanto, gerou grande discussão na internet. Isso porque, após a notícia viralizar, alguns internautas passaram a atacá-la por ter feito a bariátrica. Em entrevista ao 'Gshow', a dançarina rompeu o silêncio e se pronunciou pela primeira vez sobre o assunto.

Thais reforçou que sua defesa gira em torno do amor-próprio e aceitação, não da obesidade . A famosa ainda ressaltou que a cirurgia não interfere em nada em sua luta contra a gordofobia, da qual já foi vítima.

"Sempre defendi o amor-próprio, que é algo completamente diferente. Me aceitar e lutar contra a gordofobia nunca significou romantizar a dor ou a limitação, muito pelo contrário. Sempre falei sobre saúde emocional, autoestima e respeitar os próprios limites", declarou ela, que segue em recuperação pós-operatório.

Por fim, Thais Carla explicou que está 'em paz' com sua decisão e seguirá abordando os mesmos temas já trabalhados por ela. " Só eu sei o que vivi, o que sinto e o que me levou a essa decisão . Por isso, a minha opinião é simples: o corpo é meu, a decisão é minha e o caminho é meu também. Estou em paz com isso e sigo com o mesmo propósito: ser exemplo de liberdade, de coragem e de verdade", concluiu.

Como está Thais Carla após a cirurgia bariátrica?

Assim que a notícia sobre a cirurgia bariátrica de Thais Carla foi veiculada, sua equipe emitiu um comunicado oficial a respeito do procedimento envolvendo a saúde da famosa. No texto, a assessoria agradeceu o carinho e apoio direcionados à famosa e explicou que ela deve passar um tempo longe das redes sociais para se recuperar.

"Passando aqui em nome da Thais para agradecer o imenso carinho que ela tem recebido. Como muitos já viram, ela realizou uma cirurgia bariátrica recentemente, um passo importante em sua jornada. No momento, ela está focada em sua recuperação e, por orientação médica, ainda não está mexendo no celular ou nas redes sociais", iniciou o comunicado.

"Mesmo assim, ela soube de toda a repercussão, das mensagens lindas, da torcida e do respeito que recebeu e ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor. Aos poucos, ela vai retomar a rotina e compartilhar esse novo capítulo com vocês. Até lá, seguimos por aqui, com gratidão e carinho por todo apoio", concluiu a equipe.

