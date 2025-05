Terapeuta explica transtorno narcisista de Odete de Vale Tudo: 'Não tem cura'

Odete de Vale Tudo apresenta traços narcisistas e psicanalista clínica, Simone Velloso, explica para a CARAS os detalhes do transtorno sem cura; veja

Em várias cenas, Afonso (Humberto Carrão) chama a mãe, Odete Roitman (Debora Bloch), de narcisista . O moço até apontou os tipos de narcisistas em uma conversa com Solange (Alice Wegmann) e, no último capítulo, confrontou a vilã a ponto de fazê-la desmaiar. Pensando nas características e comportamento da megera, a CARAS Brasil conversou com a terapeuta e psicanalista clínica Simone Velloso sobre o assunto.

Idealizadora do canal no YouTube sobre o assunto narcisismo, Narciso, Seu Espelho Quebrou, a terapeuta esclarece que a personagem não tem um diagnóstico formal na trama, apenas Afonso aponta os traços e faz o público reconhecer os padrões do transtorno. Apesar disso, a profissional analisou os comportamentos apresentados por Odete em Vale Tudo.

O que é o narcisismo?

Segundo Simone Velloso, o narcisismo não tem gênero , homens e mulheres podem apresentar o transtorno. Além disso, a psicanalista conta que o transtorno, que não tem cura , é desenvolvido ao longo do tempo como resposta a algumas vivências marcadas por negligência afetiva, idealização excessiva, crítica constante ou abandono precoce.

"O narcisismo vai muito além da vaidade ou da busca por atenção. Uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista vive presa a uma imagem idealizada de si mesma, que precisa ser mantida a qualquer custo. Por trás dessa construção, quase sempre, existe uma identidade frágil. Para ser considerado um transtorno, esse padrão precisa atender aos critérios clínicos descritos no DSM-5, o manual de diagnóstico utilizado pela psiquiatria. Ou seja, não basta que a pessoa seja egocentrada ou vaidosa", explicou Simone.

"É preciso que esse funcionamento cause prejuízos concretos nas relações, na vida afetiva, profissional e social. O narcisista não se relaciona com o outro como sujeito. Ele se relaciona com o reflexo que o outro devolve. O outro existe como espelho, como regulador emocional, como peça que valida ou ameaça a narrativa de superioridade. Se o reflexo é de admiração ou obediência, o vínculo é mantido. Se o outro enxerga as falhas ou se recusa a se submeter, é descartado ou atacado", apontou como eles se comportam.

Segundo ela, o diagnóstico só pode ser feito na fase adulta, quando os traços de personalidade estão consolidados. "Um narcisista dificilmente reconhece que precisa de ajuda. A própria recusa em se responsabilizar já impede qualquer olhar real sobre si. Isso dificulta que ele procure um psicólogo ou psiquiatra para avaliação e diagnóstico. Quando o faz, muitas vezes é por pressão externa, não por iniciativa própria. Ele tende a culpar os outros, minimizar o próprio comportamento ou até usar o tratamento como estratégia de manipulação" , disse como é difícil a pessoa ter um diagnóstico por conta própria.

Os tipos de narcisista

Em Vale Tudo, Afonso comentou com Solange que Odete é narcisista e apontou quatro tipos: o vulnerável, o maligno, o comunal e o grandioso. Simone Velloso então explicou melhor e esclareceu que o funcionamento das categorias é algo mais complexo.

"O narcisista grandioso , como o próprio nome indica, é aquele que se vê como alguém especial, único, superior. Ele vive sustentado por uma imagem inflada e irreal de si mesmo, marcada por uma sensação constante de autoimportância. Ele não apenas deseja ser admirado, ele acredita que merece ser adorado. Costuma ser confiante, arrogante, dominante, e exerce poder pela presença e pela imposição", detalhou.

"Já o vulnerável tem uma aparência oposta: parece frágil, hipersensível, injustiçado. Mas, no fundo, também precisa ser o centro e controla a partir da culpa e da vitimização. O comunal se apresenta como o “bom”, o “altruísta”, alguém que ajuda a todos, mas precisa ser reconhecido por isso. E o maligno é o mais perigoso: frio, cruel, capaz de causar sofrimento intencional ao outro com total ausência de empatia", falou mais.

"Há ainda outros modos de funcionamento, como o narcisista somático por exemplo, que se apoia na sedução física e na aparência, e o cerebral , que manipula com base em uma suposta superioridade intelectual. Apesar das diferenças entre eles, todos os tipos de narcisista têm pontos em comum: a necessidade constante de centralidade, validação e privilégio . Eles operam a partir da ideia de que merecem mais atenção, reconhecimento e poder. Constroem suas relações com base nisso. A forma varia, mas o centro é sempre o mesmo: garantir que o mundo funcione como um espelho, refletindo a grandeza que eles acreditam possuir", explicou.

Comportamentos narcisistas de Odete em Vale Tudo

Manipuladora, Odete Roitman não mede suas palavras nem com os filhos, inclusive, ela os deixou para a irmã criar. A psicanalista esclareceu como o transtorno reflete nesses comportamentos. "O narcisista não mede o que diz porque não se sente responsável pelo efeito que causa. Ele não reconhece o outro como sujeito. Quando há dor ou confronto, ele se sente atacado, nunca causador" , disse.

"Quanto ao arrependimento, ele pode até parecer arrependido, mas é cálculo. O que pesa não é o que causou no outro, e sim o que perdeu. Se o comportamento gerou prejuízo pessoal, ele recua. Não por consciência, mas por conveniência. E mesmo o pedido de desculpas, quando vem, costuma ser estratégico. Não nasce da empatia, mas da tentativa de recuperar controle. É mais uma jogada no tabuleiro emocional", explicou como o narcisista pensa.

Sobre manipulação, Simone Velloso contou: "Manipular faz parte da estrutura do narcisismo. Não é exceção, é o modo como ele funciona. O narcisista não se pergunta se deve ou não manipular. Ele simplesmente faz, porque o foco está no resultado, nunca no caminho" .