Tays Reis revela diagnóstico da filha e médica alerta: 'Altamente contagiosa'

Tays Reis deu detalhes do diagnóstico da filha, Pietra. Segundo a influenciadora, a pequena, de apenas 2 anos, chegou a chorou de dor

A cantora Tays Reis (30) usou as redes sociais na madrugada desta terça-feira, 1º, para compartilhar um longo desabafo a respeito da saúde da filha, Pietra, de quase 3 anos. A pequena, fruto de seu relacionamento com o artista Biel, foi diagnosticada com a 'Síndrome Mão-Pé-Boca'. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista a Dra. Renata Castro, médica pediatra.

Tays contou que a herdeira tem sofrido bastante com os sintomas. De acordo com a cantora, a filha chorava ao relatar dor na boca: "Pietra está chorando de dor desde cedo, e eu não sei mais o que fazer. Fomos ao hospital, mas não adiantou nada. Impressionante como ela grita. A boquinha dela está toda ferida", desabafou.

Inicialmente, a influenciadora afirmou que a pequena recebeu o diagnóstico de febre aftosa, mas depois explicou que, na verdade, se trata da Síndrome Mão-Pé-Boca. Pietra está se recuperando bem e já iniciou o tratamento contra a condição.

O que diz a especialista?

A Dra. Renata Castro, médica pediatra e neonatologista com graduação e residência médica na Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, explica que a Síndrome Mão-Pé-Boca é uma condição comum na infância.

"Especialmente em crianças pequenas, é causada por um vírus do grupo dos enterovírus, como Coxsackie e é altamente contagiosa entre as crianças, principalmente em creches e escola. É uma infecção viral comum", declara.

Dados e sintomas que chamam a atenção

Febre;

Dor de garganta;

Irritabilidade;

Pequenas lesões dolorosas na boquinha, semelhantes a aftas e bolinhas nas mãos, nos pés e às vezes na região das nádegas

Em março de 2023, o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS Nacional) recebeu a notificação de surtos em municípios de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Apesar destes dados, a Dra Renata Castro acalma: "A evolução geralmente é benigna e os sintomas eles desaparecem espontaneamente em até 10 dias", diz.

Qual o tratamento?

Segundo a pediatra, o tratamento para condição é mais sintómatico, ou seja, para combater os sintomas que a síndrome apresenta, apesar disto, a Dra. Renata Castro reforça que é necessário um acompanhamento com um especialista e atenção para alguns sinais.

"Se a criança está recusando persistentemente líquidos ou alimentos, se tiver algum sinal de desidratação, não tiver fazendo xixi, febre alta por mais de três dias, uma sonolência excessiva ou muita irritabilidade, se as lesões tiverem pus ou alguma algum sinal de infecção local", finaliza a especialista.

Leia mais em: Tays Reis confessa receio com criação de sua filha: 'Fim dos tempos'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: