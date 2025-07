Tays Reis fala sobre a saúde da filha e explica tratamento: 'Vai dar certo'

A cantora Tays Reis atualizou o quadro de saúde da filha, Pietra, e falou sobre o tratamento feito para amenizar as dores da pequena

A cantora Tays Reis atualizou o quadro de saúde da filha, Pietra, na noite de terça-feira, 1º. A pequena, fruto de sua união com Biel, foi diagnosticada com a Síndrome Mão-Pé-Boca e tem sofrido bastante com os sintomas.

Tays contou ao público que levou a herdeira para realizar um tratamento com laser para tentar amenizar a dor e cicatrizar as bolhas na boca da filha. A síndrome é causada por um vírus da família dos enterovírus, especialmente o Coxsackie. Ela se manifesta principalmente em crianças pequenas, provocando febre, lesões na boca e erupções cutâneas nas mãos e pés.

" Fizemos sessão de lazer na Pietra hoje para tentar cicatrizar as bolinhas da boca. Esse vírus vai do céu ao inferno. Ontem ela estava muito mal, hoje melhorou super, mas agora já deu outra recaída. Já está reclamando de dor de novo, e a mãe já sente que vai ser mais uma noite longa", explicou a famosa.

Em seguida, Tays Reis afirmou que, dentro do possível, a filha está bem. A noiva de Biel ainda aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que a pequena tem recebido do público.

"Obrigada por todas as mensagens de carinho das pessoas, dos fãs, amigos e todo mundo que está mandando mensagem preocupado com a Pietra. Ela está bem. Ontem eu tive uma crise de desespero, mas hoje está tudo bem, vai dar certo ", concluiu a cantora.

Filha de Tays Reis e Biel foi diagnosticada com a Síndrome Mão-Pé-Boca

O que é a Síndrome Mão-Pé-Boca?

A Síndrome Mão-Pé-Boca é causada por vírus da família dos enterovírus, especialmente o Coxsackie. Ela se manifesta principalmente em crianças pequenas, provocando febre, lesões na boca (aftas) e erupções cutâneas nas mãos e pés.

A transmissão ocorre principalmente pelo contato com secreções respiratórias ou fezes infectadas, o que facilita a propagação em ambientes como creches e escolas.

Para prevenir o contágio, é essencial reforçar os cuidados com higiene, como lavar frequentemente as mãos, evitar o compartilhamento de objetos pessoais e manter a limpeza adequada dos ambientes frequentados pelas crianças.

