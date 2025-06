Tati Machado: Psicanalista avalia período longe do trabalho após perda do bebê

Apresentadora da Globo, Tati Machado perdeu o filho com 33 semanas de gestação; agora, a jornalista passa um período afastada do trabalho

No dia 13 de maio, a jornalista Tati Machado (33) usou suas redes sociais para anunciar a perda gestacional de Rael, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cineasta Bruno Monteiro (34). Ela estava em seu oitavo mês de gestação e, desde então, tem se mantido afastada do trabalho.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista e psicóloga Fabiana Guntovitch explica que a escolha de Tati Machado respeitar seu próprio tempo é fundamental . "O luto pela perda de um bebê, mesmo que ainda em gestação, é uma forma específica de dor, muitas vezes invisibilizada socialmente."

A especialista explica que o período de afastamento, como ela também fez com as redes sociais, pode ser um aliado valioso para cuidar de sua saúde mental e legitimar a experiência vivida, além de ser uma ferramenta para entender melhor o luto.

Leia também: Tati Machado diz como foi o trabalho de parto ao perder o filho; confira relato

"Por isso, quando uma mulher se permite viver esse tempo com honestidade emocional, ela está não apenas cuidando da sua saúde mental, mas também legitimando sua experiência e seus vínculos. O afastamento temporário é, muitas vezes, uma forma de se proteger de gatilhos, cobranças ou do funcionamento automático do mundo externo, que raramente acompanha o ritmo da dor interna."

Após o anúncio da perda gestacional, a TV Globo e o GNT emitiram notas de apoio a Tati, destacando que ela teria o tempo que precisasse. Desde então, a apresentadora tem se mantido afastada de seus compromissos profissionais.

QUEM É TATI MACHADO?

Nascida no Rio de Janeiro, Tati Machado é jornalista e apresentadora. Ligada à comunicação desde a infância, ela já tinha participado do programa Gente Inocente (Globo) ainda criança e fez teatro dos 6 aos 14 anos. Se formou em jornalismo pela Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA) e começou a trabalhar nas redações da emissora. Atualmente, integra a equipe do Saia Justa (GNT).

Leia mais em: Tati Machado precisou passar por parto de emergência após perda do bebê

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE TATI MACHADO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: