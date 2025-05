Tati Machado: Psicanalista avalia período longe da internet após perda do bebê

Jornalista e apresentadora, Tati Machado perdeu o bebê aos oito meses de gestação, desde então, se mantém afastada das redes sociais; entenda atitude

Em 13 de maio, a jornalista Tati Machado (33) usou suas redes sociais para anunciar a perda gestacional de Rael, seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o cineasta Bruno Monteiro (34). Ela estava em seu oitavo mês de gestação e, desde então, se mantém afastada da internet.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista e psicóloga Fabiana Guntovitch explica que o luto, sentimento pelo qual Tati Machado está passando , é bastante complexo. "A dor da Tati é um sentimento pessoal, que precisa ser vivido e entendido."

"Quando pensamos na exposição virtual, dependendo de como a pessoa se relaciona com isso, falar sobre a dor pode, por um lado, ajudar a entendê-la, mas, por outro, expande também a vulnerabilidade e a coloca em contato com comentários e interpretações que partem projeções das pessoas que a acompanham", acrescenta a especialista em comportamento.

Guntovitch diz que, com a decisão de expôr o momento delicado, a apresentadora ficará aberta não apenas ao acolhimento virtual, mas também aos julgamentos da internet. Ela afirma que a curiosidade dos fãs e internautas, nesse período, pode piorar ainda mais a dor que ela sente.

"Precisamos respeitar esse momento de recolhimento e mandar amor sem invadir a privacidade dela. É importante dizer que não existe certo ou errado: se compartilhar as dores e o luto nas mídias sociais for terapêutico para uma pessoa, está tudo bem, caso contrário, faz mais sentido viver este momento em privacidade. Precisamos acolher e respeitar o que fizer mais sentido à pessoa enlutada."

QUEM É TATI MACHADO?

Nascida no Rio de Janeiro, Tati Machado é jornalista e apresentadora. Ligada à comunicação desde a infância, ela já tinha participado do programa Gente Inocente (Globo) ainda criança e fez teatro dos 6 aos 14 anos. Se formou em jornalismo pela Faculdades Integradas Hélio Alonso (FACHA) e começou a trabalhar nas redações da emissora. Atualmente, integra a equipe do Saia Justa (GNT).

