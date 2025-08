Taís Araujo recusa morango do amor e dentista alerta: 'Moderação e cuidado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Bruna Conde explica os riscos do morango do amor à saúde bucal e faz alerta para quem tem clareamento ou facetas dentais

Durante os bastidores da novela Vale Tudo (2025), a atriz Taís Araújo protagonizou um momento curioso que repercutiu nas redes sociais. Ao ser oferecida o famoso morango do amor, a artista recusou o doce: “Não vou comer. Que perturbação, não quero! Não quero gastar minhas calorias comendo esse negócio. Açúcar sobre açúcar e o morango dentro, vocês estão loucos! Me recuso!”, brincou.

A reação de Taís levantou um debate online sobre a sobremesa do momento, indo muito além da dieta. Em entrevista à CARAS Brasil, a dentista Bruna Conde fala sobre o impacto do morango do amor na saúde bucal.

Segundo especialistas, o famoso morango do amor por prejudicar a saúde bucal de quem o consome e os riscos não se limitam apenas à pigmentação dos dentes. O Conselho Federal de Odontologia (CFO) emitiu um alerta oficial destacando que a casquinha de caramelo duro pode causar danos físicos importantes, especialmente em pessoas com aparelhos ortodônticos, próteses, lentes de contato dentais ou restaurações.

Para evitar acidentes, o CFO recomenda evitar morder diretamente o caramelo, usar uma faca para quebrar a crosta, mastigar com os molares e realizar a higienização logo após o consumo. Além disso, o órgão ressalta que o alto teor de açúcar presente na sobremesa pode favorecer o surgimento de cáries, especialmente se a limpeza não for feita de forma adequada.

A partir do ponto de vista estético, também existe uma preocupação, principalmente para quem passou por procedimentos como clareamento dental ou aplicação de lentes de contato: “Alimentos altamente pigmentados, como o ‘morango do amor’, contém corantes artificiais que têm grande potencial de manchar dentes naturais e superfícies de facetas de resina ou porcelana”, explica a dentista.

Substâncias como os corantes artificiais frequentemente usados em doces industrializados e coberturas brilhantes podem se fixar nas camadas mais externas dos dentes e nas estruturas restauradoras, prejudicando o aspecto estético com o tempo.

“Quem passou por clareamento dental, por exemplo, está com os poros do esmalte mais dilatados por um tempo”, afirma Bruna. “Isso aumenta a chance de absorção de pigmentos, deixando os dentes com manchas escuras ou amareladas mesmo pouco tempo após o procedimento”.

No caso de facetas, o risco é ainda mais delicado. Apesar de serem feitas de materiais resistentes, como resina composta ou porcelana, as lentes não são imunes à pigmentação. “A superfície pode perder o brilho e adquirir uma tonalidade indesejada se houver consumo frequente de produtos com alto teor de corante e falta de higiene adequada”, destaca.

Apesar das recomendações, isso não significa que sobremesas como o morango do amor estejam proibidas para sempre. A dentista explica que o segredo está na moderação e nos cuidados com os dentes após o consumo.

“Se for comer algo com muito corante, como esse tipo de doce, o ideal é escovar os dentes ou, pelo menos, enxaguar a boca com água logo depois. Esse hábito ajuda a remover resíduos e diminuir o tempo de contato do pigmento com as estruturas dentárias”, orienta.

Outra dica importante é evitar o consumo de alimentos pigmentados logo após procedimentos estéticos, especialmente nos primeiros dias após o clareamento. “Esse é um período de maior sensibilidade e vulnerabilidade do esmalte. Seguir à risca as orientações do dentista é fundamental para manter o resultado e evitar retrabalhos”, conclui a especialista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DA ATRIZ TAÍS ARAUJO NO INSTAGRAM:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Taís Araujo (@taisdeverdade)

Leia também: Taís Araujo se recusa a comer morango do amor: 'Estão loucos'