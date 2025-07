Suzana Alves retira silicone dos seios e médico explica sobre recuperação: 'Resultado esperado'

Nesta semana, Suzana Alves foi internada em uma clínica para retirar as próteses de silicone dos seios após mais de vinte anos com os implantes

Na última segunda-feira, 7, Suzana Alves (46) foi internada em uma clínica em Taubaté, no interior de São Paulo, para realizar a retirada das próteses de silicone de seus seios. A ex-Tiazinha admitiu que passou pelo procedimento cirúrgico há mais de 20 anos e que estava ansiosa para passar por enxerto, principalmente agora que é "uma pessoa natural".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que a recuperação é muito parecida com a cirurgia para colocação de prótese, porém com uma cicatriz um pouco maior. "A paciente precisa ficar as duas primeiras semanas em um repouso relativo, evitando erguer muito e nem fazer força com os braços", diz.

"No caso da Suzana Alves, para ela ter o resultado esperado, ela deve seguir as orientações que foram prescritas pelo cirurgião. Pois, com um pós-operatório disciplinado, seguindo de acordo com as recomendações médicas, a chance de sucesso da cirurgia é muito grande", acrescenta.

O cirurgião plástico ainda aponta que, em cirurgias como a da atriz, o médico responsável pelo procedimento retira os implantes e reconstrói a mama, dando um formato ao seio com o tecido mamário remanescente: "Alguns casos também pode ser utilizado enxerto de gordura para dar um pouco mais de volume, naquelas pacientes que têm pouco tecido mamário".

"Como o envelhecimento normalmente acarreta uma perda de tecido mamário e acentua a flacidez de pele, muitas pacientes têm optado pela retirada dessas próteses. Na grande maioria das vezes, devido ao fato de a paciente ter 'cansado de ter próteses', e no momento deseja um seio menor e mais confortável. Até existem casos em que a paciente queira retirar por alguma complicação da prótese, mas isso não é comum", conclui.

