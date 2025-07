Suzana Alves remove silicone e impulsiona debate sobre riscos do implante

Atriz relata nova fase sem próteses enquanto especialista esclarece riscos de complicações a longo prazo

Suzana Alves, atriz que ficou conhecida em todo o Brasil pelo sucesso da personagem Tiazinha nos anos 1990, voltou a repercutir na mídia ao revelar que decidiu retirar as próteses de silicone dos seios. O procedimento marcou o início de uma nova fase em sua vida e reacendeu discussões sobre os possíveis riscos associados ao uso prolongado de implantes mamários, algo que cada vez mais mulheres têm questionado.

Nos últimos anos, a atriz vinha sentindo desconfortos e passou a considerar a possibilidade de que as próteses poderiam estar relacionadas a esses sintomas. Embora ainda existam controvérsias médicas sobre os efeitos sistêmicos do silicone, diversos relatos de mulheres apontam sintomas como dores musculares, fadiga crônica, inflamações e alterações imunológicas, condições que, em alguns casos, têm sido atribuídas ao chamado Breast Implant Illness (Doença do Implante Mamário), uma síndrome ainda não totalmente reconhecida por todas as entidades médicas, mas que já começa a ganhar maior atenção da comunidade científica.

Ao decidir pela retirada, Suzana buscou orientação médica detalhada. Segundo especialistas, a remoção das próteses pode resultar em flacidez na região mamária, já que o tecido da mama muitas vezes perde elasticidade após anos de distensão provocada pelos implantes. No entanto, há cirurgias reparadoras que podem ser realizadas posteriormente para melhorar o contorno estético, caso a paciente deseje.

Outro risco associado às próteses é o surgimento do linfoma anaplásico de grandes células, um tipo raro de câncer relacionado a alguns modelos de implantes texturizados. Apesar de sua incidência ser baixa, a possibilidade levantou alertas em órgãos regulatórios de diversos países, levando inclusive à retirada de certos modelos do mercado. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica orienta que mulheres com implantes façam acompanhamento periódico, mesmo que não apresentem sintomas.

Além dos aspectos físicos, a decisão de Suzana também envolve questões emocionais. Muitas mulheres relatam enfrentar dilemas pessoais ao considerar a retirada dos implantes, sobretudo por questões estéticas e autoestima. A atriz, porém, está convicta de que fez a escolha certa para preservar sua saúde e viver de forma mais tranquila e segura.

Dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (ISAPS) indicam que o Brasil está entre os países que mais realizam cirurgias de aumento mamário no mundo, mostrando o quanto o tema é relevante não apenas do ponto de vista estético, mas também de saúde pública.

Suzana Alves reforça que cada mulher deve buscar informações, conversar com médicos especializados e tomar a decisão que melhor se ajuste às suas necessidades físicas e emocionais, sem se sentir pressionada por padrões de beleza impostos socialmente.

