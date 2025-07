Suzana Alves relembra mania de perseguição e especialista aponta: 'Dificulta a vida diária'

Na última segunda-feira, 28, Suzana Alves confirmou que recebeu dois diagnósticos após a exposição de seu personagem como Tiazinha

Na última segunda-feira, 28, Suzana Alves (46) desabafou sobre os desafios enfrentados em sua saúde mental após a exposição de seu personagem como Tiazinha. A atriz foi diagnosticada com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), além de desenvolver crises de pânico e mania de perseguição.

"Na minha vida passei por inúmeras situações que me fizeram entrar na crise da síndrome do pânico. Passei por situações que eu não saía de casa, se saísse era toda coberta, de boné, com muitas roupas, sempre me cobrindo para me esconder", disse em seu podcast.

"Eu também tinha mania de perseguição. Eu entrava no carro e achava que alguém tinha instalado uma câmera, a única pessoa que eu não tinha paranoia era minha mãe", acrescentou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Cintia Castro explica que a sensação de que alguém está querendo fazer mal ou perseguir a pessoa, como relatado pela artista, pode acontecer em quem tem ansiedade. "Mas não é um sintoma que aparece em todo mundo com esse diagnóstico", destaca.

"No caso do transtorno de ansiedade, às vezes a pessoa fica muito preocupada, nervosa e com medo de algo ruim acontecer, e isso pode fazê-la pensar que está sendo perseguida ou que alguém quer fazer mal, mas cada pessoa é singular e esses sentimentos podem ou não aparecer", acrescenta.

A psicanalista ainda reforça que os riscos nesse caso são de não ter o acompanhamento adequado. "O que dificulta a vida diária, como problemas na escola, trabalho ou nos relacionamentos. Se não for tratado, pode afetar a saúde mental e física", finaliza sobre o quadro da atriz.

