Sutiã pós-cirúrgico: o segredo por trás de resultados impecáveis em cirurgias de mama

O uso correto do sutiã cirúrgico pode determinar o sucesso do resultado – e é muito mais do que uma dica estética

Redação Publicado em 04/07/2025, às 11h31

Jojo Toddynho recebeu críticas ao decidir não usar o sutiã cirúrgico após procedimento - Foto: Reprodução/Instagram