Supernanny enfrenta doença grave e médica alerta: 'Situação de emergência'

Supernanny gringa, Jo Frost, de 55 anos, ficou entre a vida e a morte após doença gravíssima

A Supernanny gringa Jo Frost (55) foi diagnosticada com uma alergia gravíssima no último sábado, 12. Famosa pelo reality show educacional internacional, ela teve uma anafilaxia, reação mais grave das alergias previstas em alguns seres humanos.

A estrela do reality de bons modos recebeu atendimento médico urgente e conseguiu controlar a crise, que poderia ter sido fatal em caso de demora. Assustada com tudo o que aconteceu, a educadora resolveu expor a situação para alertar as pessoas sobre reações alérgicas. "Tão grave quanto apontar uma arma para si", definiu.

CARAS Brasil entrevista a Dra. Brianna Nicoletti, médica alergista e imunologista, para entender o quão grave é essa doença. De acordo com a especialista, trata-se de um caso de emergência médica extremamente perigosa.

“A anafilaxia é uma emergência médica. Trata-se de uma reação sistêmica, que envolve múltiplos órgãos, diferente das reações alérgicas leves”, explica a Dra. Brianna Nicoletti, alergista e imunologista. Segundo a especialista, é comum confundir reações cutâneas simples com anafilaxia, mas os sinais de alerta vão além de manchas e coceira na pele, explica.

“Os principais sintomas incluem urticária, inchaço de lábios ou língua, falta de ar, chiado no peito, vômitos intensos, dor abdominal e queda de pressão arterial. A pessoa pode perder a consciência rapidamente se não receber atendimento adequado", acrescenta.

Dra. Brianna explica que os principais fatores para o diagnóstico da Supernanny são alimentares. "Amendoim, leite, ovos, castanhas, frutos do mar, já com medicamentos, antibióticos e anti-inflamatórios). Também pode ser causada por ferroadas de insetos, como abelhas e vespas e o látex", diz.

A médica é ainda mais enfática sobre o contato de um humano alérgico com esses fatores perigosos. “Há casos em que quantidades mínimas desses alérgenos provocam reações potencialmente fatais”, alerta.

COMO A SUPERNANNY SOBREVIVEU?

Brianna revela que, em casos de reações alérgicas graves como a que ocorreu com a Supernanny, uma única medicação é capaz de salvar vidas. Para isso, é preciso que a pessoa em crise seja levada ao hospital assim que os primeiros sinais forem notados.

“Em casos de anafilaxia, a única medicação que salva vidas é a adrenalina aplicada por via intramuscular, de preferência na lateral da coxa. Anti-histamínicos e corticoides são coadjuvantes, mas não substituem a adrenalina”, explica a alergista. Segundo ela, o uso precoce reduz internações e riscos de reações bifásicas (quando os sintomas retornam horas após a primeira melhora)", finaliza a médica.