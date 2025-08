Sobrinho de Juliette tem diagnóstico e vai para o CTI; médico explica: 'Pode causar morte súbita'

Sobrinho de Juliette, Ryan, de 17 anos, apresentou dor no peito e está sob observação intensiva em hospital

O sobrinho de Juliette Freire (35), Ryan, de 17 anos, foi internado no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) de um hospital no Rio de Janeiro após ser diagnosticado com miocardite. A apresentadora do Saia Justa, do GNT, relatou que o adolescente apresentou sintomas como dor no peito e rigidez no pescoço, o que a fez levá-lo rapidamente para buscar atendimento.

"O médico explicou o seguinte: A inflamação no coração é uma consequência de alguma infecção no corpo. Aí o corpo produz anticorpos e o coração inflama. Ele está bem, não é um caso grave, mas ele está no CTI para monitorar tudo. Ele está super bem, não está mais com dor, e a tendência agora é melhorar”, disse ela.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Mattar, médico cardiologista e clínico geral, sobre a doença cardíaca que atinge o familiar da ex-BBB. Segundo o especialista, trata-se de uma inflamação no coração que pode ser grave.

"É uma doença inflamatória do miocárdio, o músculo cardíaco, podendo causar insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita, especialmente em crianças e adultos jovens. A principal causa é uma infecção viral, como vírus de resfriados, dengue e covid, mas pode ter muitas outras causas, como infecções bacterianas, fúngicas, doenças autoimunes, como lúpus, e toxicidade por medicações, como os quimioterápicos, utilizados no tratamento do câncer", explica.

As vacinas, no geral, podem, em menor incidência, ser causadoras de miocardite. No entanto, o médico alerta sobre a forma com que a doença se manifesta no paciente, muitas vezes de forma assintomática, o que dificulta o diagnóstico.

"A manifestação clínica é variável, podendo variar de assintomática até quadros fulminantes com choque cardiogênico, que é a falência da bomba cardíaca. Em geral, os principais sintomas estão relacionados à insuficiência cardíaca, ou coração fraco. Dor no peito, falta de ar, fadiga, inchaço nas pernas e arritmias podem ser sintomas de miocardite. O quadro é progressivo, com tendência de piora caso não seja feito o diagnóstico e iniciado o tratamento", diz o médico.

O tratamento varia de cada caso, sendo que, nos mais graves, o suporte da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é necessário. Medicamentos para controlar a pressão arterial, melhorar a força de contração do coração e, em casos extremos, dispositivos de assistência circulatória, como o coração artificial, podem ser utilizados.

