Sobrinho de 17 anos de Juliette está internado: 'Um susto'

Juliette e familiares se assustam após internação de sobrinho de 17 anos: 'Eu não sabia nem que isso era possível, ele tem 17 ano'

A ex-BBB e cantora Juliette comentou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 1, que seu sobrinho de 17 anos está internado no CTI após diagnóstico de miocardite, uma inflamação no músculo do coração. A influenciadora paraibana também apresentou os sintomas que o jovem sentiu antes de ser diagnosticado.

“O meu sobrinho mais novo estava sentindo umas dores no peito, enjoo, uma fraqueza, foi para o hospital, aí deram remédio e ele voltou", contou ela em seus stories do Instagram. Juliette completou dizendo que a família voltou às pressas ao hospital quando o jovem relatou sentir rigidez na nuca.

Quando o adolescente foi diagnosticado com miocardite, ela admitiu não conhecer a condição. “Miocardite, sabe o que é isso? Eu também não sabia, uma inflamação no coração, normalmente, é uma infecção viral que você contrai e inflama o coração”, disse a ex-BBB.

Além disso, o jovem assustou seus familiares ao exibir alterações nos exames e sintomas de arritmia. “Agora está internado, está no CTI, acredita? Eu não sabia nem que isso era possível, ele tem 17 anos”, informou ela.

A influenciadora acalmou seus seguidores ao atualizá-los sobre o estado de saúde de seu sobrinho. “Fiquei também assustada, mas ele está bem, eu já falei com todos os médicos, estou indo visitá-lo agora e está bem, graças a Deus, mas pensa num susto”, disse Juliette.

Aparições de Juliette após tratamento estético

A cantora e ex-BBB Juliette decidiu experimentar um tratamento de pele fora do comum, Juliette realizou um procedimento que envolve aplicações de esperma de salmão no rosto, com a finalidade de regeneração da pele.

Na manhã seguinte após a aplicação, a artista publicou uma foto em seu perfil no Instagram com o rosto inchado para mostrar aos seus seguidores, mesmo que seja uma reação normal momentos depois do procedimento. “É que antes da beleza vem a humilhação! Ele [o médico dermatologista] disse que eu ia acordar igual a um baiacu...então temos um baiacu! Tá tudo muito inchado!", disse ela em seus stories.

Juliette Freire: Da campeã do 'BBB 21' à nova apresentadora do 'Saia Justa'

1. Vitória no 'Big Brother Brasil 21': Juliette Freire ganhou notoriedade nacional ao vencer a 21ª edição do 'Big Brother Brasil', conquistando 90,15% dos votos e tornando-se a campeã com maior número de votos da história do programa.

2. Apresentadora do 'TVZ': Após o sucesso no reality show, Juliette assumiu a apresentação do programa 'TVZ' no Multishow, onde interagiu com o público e apresentou videoclipes, consolidando sua presença na mídia.

3. Participações em programas de TV: A paraibana participou de diversos programas, como 'Você Nunca Esteve Sozinha', 'Caravana das Drags' e 'Viajando com os Gil', sempre compartilhando sua personalidade autêntica e conquistando o público.

4. Carreira musical de sucesso: Juliette lançou seu primeiro EP, intitulado 'Juliette', que obteve grande sucesso nas plataformas digitais. A cantora também lançou o álbum 'Caminho (Ao Vivo)', consolidando sua carreira na música.

5. Nova apresentadora do 'Saia Justa': Em maio de 2025, Juliette foi anunciada como nova apresentadora do programa 'Saia Justa', exibido pelo canal GNT. Ela se junta a Eliana, Bela Gil e Erika Januza, trazendo sua visão única e sensibilidade para o programa.

