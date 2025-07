Síndrome que afeta Fernanda Keulla pode deixar a boca seca? Dentista explica

Fernanda Keulla, ex-BBB e apresentadora, revelou publicamente seu diagnóstico da Síndrome de Sjögren e confessou como descobriu a doença

Fernanda Keulla (39) surpreendeu os fãs ao confirmar que foi diagnosticada com uma doença autoimune rara. Em seu perfil do Instagram, a grande campeã da edição do BBB 13 explicou mais detalhes do diagnóstico que recebeu: a Síndrome de Sjögren . A famosa desabafou: "Os principais sintomas são: secular ocular e das glândulas salivares, que eram os meus sintomas secundários". disse.

O relato da ex-BBB Fernanda Keulla chama atenção para a importância de ouvir sinais do corpo — como “não estar bem com tanta frequência”, segundo ela — e buscar tratamento não só paliativo, mas eficaz e prolongado.

O que é esta doença?

A síndrome de Sjögren é uma doença autoimune, ou seja, quando o corpo ataca as próprias glândulas, inclusive as que produzem saliva e lágrima. Em muitos casos, os pacientes apresentam boca seca e olho seco ao mesmo tempo, como parte da doença.

Principais complicações

Saúde bucal debilitada: aumento de cáries, gengivites, dificuldade de mastigar e até halitose;

Lesões oculares: sensação de areia, irritação e risco maior de infecções;

Problemas articulares: artralgias e fadiga que pioram a qualidade de vida;

Doença sistêmica: em alguns casos pode afetar rins, pele, fígado, podendo levar a complicações linfáticas e hematológicas

Quais as complicações?

Impactos:

Aumento de cáries e doenças gengivais;

Dificuldade para mastigar, engolir e falar;

Mau hálito crônico;

Alterações no paladar;

Minimizar sintomas:

Estimular a salivação com gomas e balas sem açúcar;

Uso de saliva artificial ou substitutos salivares;

Hidratação constante;

Higiene bucal rigorosa com produtos específicos

Qual a diferença entre a boca seca comum e o quadro patológico?

A boca seca comum é temporária, geralmente causada por fatores como desidratação momentânea ou nervosismo. A xerostomia patológica é persistente, tem causa subjacente (medicamentos, doenças, tratamentos oncológicos) e afeta diretamente a saúde bucal.

