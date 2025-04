Simony reflete sobre batalha contra o câncer: 'Meu corpo queria parar'

A cantora Simony, que está em remissão do câncer há quase dois anos, compartilhou uma reflexão a respeito de sua luta contra a doença

A cantora Simony compartilhou com os seguidores uma emocionante reflexão a respeito de sua batalha contra o câncer. Na manhã desta quarta-feira, 30, a artista publicou em suas redes sociais um relato profundo mencionando os desafios do processo enfrentado e contou como está atualmente.

Para ilustrar o texto, Simony, que em breve completará dois anos de remissão da doença, reuniu algumas fotos do período em que esteve em tratamento. A cantora ainda explicou que encara sua cicatriz como uma vitória.

"Comecei essa semana de exames pelo Dr. Sérgio, meu urologista querido, que sempre me recebe com um sorriso e me diz: ‘A cada exame, me surpreendo mais’. Palavras que me abraçam por dentro, porque quem passa por isso sabe… cada exame vem carregado de medo, de ansiedade, de um silêncio interno que só quem já enfrentou o câncer entende. Mas também vem cheio de fé", iniciou ela.

"Sim, eu tenho uma cicatriz. E ela não me lembra a dor — ela me lembra a vitória. Essa caminhada não foi fácil. Teve rádio, teve químio, teve imunoterapia. Teve dias em que meu corpo queria parar, mas minha alma insistia em seguir. E eu segui. Segui o protocolo direitinho, com disciplina, com esperança, com fé. Porque quando a gente une Deus, a medicina e o amor, o impossível se curva", continuou.

Por fim, Simony mencionou o enorme agradecimento ao médico que a acompanhou desde o início, ao hospital que a acolheu e a toda a equipe de enfermagem que também a ajudou nesta batalha. "Com um toque, um olhar ou uma palavra gentil, curava muito mais do que o corpo — curava o coração. Deus nunca saiu do meu lado. Fé, ciência e coragem me trouxeram até aqui. Um dia de cada vez… e sempre com gratidão! Em junho faço 2 anos em remissão", concluiu a cantora.

Quando Simony descobriu o câncer?

Simony recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em 2022 . Em entrevista ao podcast PodSempre, a cantora contou que descobriu a doença ao perceber um caroço na virilha esquerda enquanto tomava banho.

Preocupada, ela procurou um especialista para realizar exames, mas nada de anormal foi identificado. "Porém, a íngua começou a crescer muito e ela doía muito. Aí eu comecei fazer vários outros exames e fui atrás de uma proctologista", relembrou.

Após uma conversa com a médica, Simony foi encaminhada a um exame de colonoscopia com urgência e, aos 46 anos, descobriu o diagnóstico. "Eu estava tomando uma cerveja em casa e abri o resultado do exame e estava escrito a palavra carcinoma. Na hora, eu pensei que eu ia morrer", contou. Rapidamente, a cantora iniciou o tratamento com quimioterapia.

