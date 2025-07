Simony comenta tratamento de imunoterapia: 'A fé chama de milagre'

Com câncer em remissão, a cantora Simony relatou uma conversa profunda com seu médico oncologista durante nova sessão de imunoterapia

A cantora Simony usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para contar ao público que realizou mais uma sessão de imunoterapia. A artista, que está com o câncer em remissão, é submetida ao procedimento a cada 21 dias.

Em seu perfil oficial, Simony compartilhou uma foto ao lado de seu oncologista, Fernando Maluf, e relatou um diálogo profundo que teve com o profissional durante a consulta. A cantora ainda ressaltou o quanto se sente feliz e aliviada em ouvir do médico que está bem.

"Dia de consulta. Dia de imunoterapia. É tão gratificante sentar diante do meu médico e ouvir: ‘Você está ótima’. Hoje, perguntei ao meu anjo médico: ‘Até quando vamos com a imunoterapia?’. Ele me respondeu com algo que calou fundo na alma: ‘O seu caso não tem na literatura… também me faço essa pergunta'", iniciou ela na legenda.

"Foi aí que eu entendi: Eu sou o que a medicina chama de exceção… e o que a fé chama de milagre. Então seguimos… Mais um pouco. Mais uns ciclos. Mais um passo de coragem com o coração cheio de gratidão", completou Simony.

Nos comentários da postagem, diversos admiradores da artista deixaram mensagens carinhosas a ela: "Parabéns pela fé e coragem! Já deu tudo certo!", declarou uma seguidora. "Muita saúde pra você, querida!", disse outra. "Que Deus continue te abençoando grandemente com muita saúde", desejou uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Quando Simony descobriu o câncer?

Simony recebeu o diagnóstico de câncer no intestino em 2022. Em entrevista ao podcast PodSempre, a cantora contou que descobriu a doença ao perceber um caroço na virilha esquerda enquanto tomava banho.

Preocupada, ela procurou um especialista para realizar exames, mas nada de anormal foi identificado. "Porém, a íngua começou a crescer muito e ela doía muito. Aí eu comecei fazer vários outros exames e fui atrás de uma proctologista", relembrou.

Após uma conversa com a médica, Simony foi encaminhada a um exame de colonoscopia com urgência e, aos 46 anos, descobriu o diagnóstico. "Eu estava tomando uma cerveja em casa e abri o resultado do exame e estava escrito a palavra carcinoma. Na hora, eu pensei que eu ia morrer", contou. Rapidamente, a cantora iniciou o tratamento com quimioterapia.

Em janeiro de 2023, a artista revelou que o câncer entrou em remissão. Na época, Simony celebrou a notícia em suas redes sociais e explicou que a doença não havia mais sido detectada em seus exames. Ela segue com a imunoterapia para garantir que o câncer não retorne.

