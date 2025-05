Show em risco? Médico alerta Lady Gaga sobre doença antes de Copacabana: 'Difusa'

Médico Fabio Jennings explica se a fibromialgia de Lady Gaga pode impactar o show gratuito em Copacabana neste sábado (3)

Faltando poucas horas para o tão aguardado show gratuito de Lady Gaga na Praia de Copacabana, neste sábado (3), uma pergunta que preocupa os fãs: a fibromialgia da cantora internacional pode atrapalhar o evento?

A artista, que em 2017 cancelou uma apresentação no Brasil justamente por causa da doença, segue em evidência por sua condição crônica. E apesar de estar confirmada para o show no Rio de Janeiro, o alerta continua e chama atenção.

Em conversa com a CARAS Brasil, o reumatologista Fabio Jennings, do Hospital Albert Einstein, explicou os impactos da doença e os cuidados que a artista deve adotar.

O que é fibromialgia e por que preocupa no caso de Lady Gaga?

Segundo o médico, a fibromialgia é uma condição crônica que se manifesta em ciclos. "A fibromialgia é uma síndrome de dor difusa considerada crônica, ou seja, que tem longa evolução ou até ser permanente. Contudo, não é progressiva ou deformante, evoluindo geralmente em ondas de melhora e de piora, as crises", explicou Jennings.

O problema é que essas crises podem comprometer até as tarefas mais simples do dia a dia: "A fibromialgia pode se apresentar com sintomas de intensidades variadas em cada pessoa. Nos casos de uma crise grave, a dor difusa, o sono ruim, a fadiga e os sintomas depressivos podem tornar a pessoa incapacitada inclusive para as atividades comuns da vida diária."

Apesar disso, o especialista lembra que, com acompanhamento, é possível manter a vida ativa. "Felizmente, pela natureza da doença e com os tratamentos, as crises são temporárias. Um exemplo disso é que Gaga volta para uma turnê eletrizante após o cancelamento do show anterior no Brasil."

Quais cuidados Lady Gaga precisa para encarar um palco como o de Copacabana?

Jennings foi direto ao listar os pontos essenciais para que Gaga mantenha a saúde sob controle. "Os pontos fundamentais são o diagnóstico correto da fibromialgia e um planejamento terapêutico englobando principalmente exercícios físicos, terapias psicológicas, higiene do sono e medicamentos adequados."

Além disso, outras questões de saúde também entram na conta: "O controle de doenças e condições associadas, como as doenças metabólicas e cardiovasculares e o combate ao sedentarismo e tabagismo ajudam na melhora global."

Como identificar fibromialgia?

Para quem suspeita da doença, o reumatologista reforça que o diagnóstico é clínico: "O diagnóstico da fibromialgia é essencialmente clínico por meio da história e do exame físico do indivíduo. Os exames de laboratório e de imagem são solicitados para excluir outras causas dos sintomas, de acordo com a avaliação do médico. Como não há um exame específico e pela variabilidade da apresentação da doença, o diagnóstico é complexo e os especialistas clínicos com expertise devem ser procurados."

"A recomendação é que, na suspeita da fibromialgia, os médicos clínicos especialistas em dores musculoesqueléticas, como os reumatologistas, sejam procurados para avaliação. Vale a pena ressaltar que o tratamento é multidisciplinar, envolvendo médicos, fisioterapeutas, psicólogos, profissionais de educação física, etc", conclui o médico.

