Sheron Menezzes sofre acidente, mostra hematomas e ouve alerta médico: 'Impacto forte'

A atriz Sheron Menezzes revela que caiu de bicicleta elétrica durante um passeio e ficou com manchas roxas pelo corpo.

A atriz Sheron Menezzes (41) sofre um acidente de bicicleta elétrica durante um passeio de rotina na última quinta-feira, 24. A intérprete de Sol na novela Vai na Fé (2023) conta que, ao passar por uma lombada, perde o controle e vai ao chão. Ela fica com hematomas pelo corpo devido ao impacto com o solo.

"Gente, eu nem contei para vocês que eu me 'estabaquei' no chão. Não foi hoje, foi quinta-feira passada. Eu postei hoje umas fotos, com a minha perna roxa. Resolvi tirar a mão do guidão, e tinha um quebra-mola. Eu me estabaquei. Estou toda roxa, toda roxa!", relatou.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Matar, clínico geral e cardiologista, para entender como os hematomas podem atingir a saúde da atriz. Segundo ele, as manchas roxas são resultado de uma resposta do corpo ao trauma sofrido na região.

“Os hematomas roxos que surgem depois de uma queda, como de bicicleta, são resultado do rompimento de pequenos vasos sanguíneos chamados capilares. Quando há um impacto forte, esses vasos se rompem e o sangue extravasa para o tecido abaixo da pele, formando aquela mancha escura característica”, explicou.

“Na maioria dos casos, o hematoma é apenas uma resposta do corpo ao trauma e tende a desaparecer sozinho em alguns dias. Mas é importante observar: se os hematomas forem muito grandes, dolorosos, demorarem muito para sumir ou aparecerem com frequência sem motivo claro, aí vale investigar, porque pode haver algo mais sério envolvido, como distúrbios de coagulação ou outras doenças do sangue", complementou.

COMO CUIDAR DE HEMATOMAS?

Elzo revela que os cuidados após o surgimento de hematomas começam com ações caseiras. “Nos primeiros momentos após a queda, o ideal é aplicar gelo ou compressa fria no local. Isso ajuda a reduzir a formação do hematoma e a inflamação. Depois de 48 horas, compressas mornas podem acelerar a absorção do sangue. Se houver dor, analgésicos simples e pomadas anti-inflamatórias podem ser usados, sempre com orientação médica", disse.

“Se o hematoma crescer rapidamente, vier acompanhado de inchaço, dificuldade de movimentar a região ou sinais de infecção como vermelhidão e calor local, é fundamental procurar atendimento médico. Também vale o alerta para quem usa anticoagulantes: esses pacientes podem desenvolver hematomas mais graves com traumas leves”, finalizou o médico após o caso da atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE SHERON MENEZZES: