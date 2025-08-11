Sexóloga explica impacto do exemplo de Lore Improta e Léo Santana para a filha: 'Aprende com o que vê'

Lore Improta defende prioridade com Léo Santana mesmo após a chegada da filha e sexóloga explica impacto dos pequenos gestos nos filhos

A dançarina Lore Improta usou as redes sociais para falar sobre a importância de manter o relacionamento com o cantor Léo Santana como prioridade, mesmo diante da rotina agitada e da criação da filha Liz.

Segundo ela, é essencial que o casal reserve momentos para si - seja em viagens, jantares ou simples gestos diários - para que o casamento não se transforme em mera logística. Lore afirma que essa dedicação mútua fortalece o amor e serve de exemplo para a filha.

Mas será que essa estratégia realmente funciona? Para entender melhor, CARAS Brasil ouviu a sexóloga Bárbara Bastos.

O poder dos pequenos gestos

Ao comentar a fala de Lore, Bárbara reforça que momentos simples são fundamentais para manter a conexão entre o casal: “Sem dúvida nenhuma, é muito importante que, especialmente nesse momento mais desafiador, o casal foque nos pequenos gestos. Porque, se for esperar pelos grandes gestos — e o que seriam esses grandes gestos? Uma viagem, um jantar especial, uma escapada de fim de semana — coisas que exigem mais tempo, mais energia, mais liberdade... agora isso tudo está mais limitado. Vocês não têm a mesma disponibilidade de antes, e está tudo bem”, diz a sexóloga.

Ela alerta que esperar pelo cenário ideal pode gerar afastamento: “Se ficarem esperando por esse tipo de situação ideal, o risco é de que não façam nada. E, com o tempo, isso pode gerar um distanciamento.”

Bárbara ainda destaca que o verdadeiro alicerce da relação está no cotidiano: “O vínculo do casal, a manutenção do casamento ou da relação, é construída no dia a dia, nos detalhes, nos pequenos gestos — não nas grandes ocasiões. As grandes coisas acontecem pontualmente. O que sustenta a relação mesmo são as pequenas atitudes diárias: uma mensagem carinhosa, um jantar simples, mas com olho no olho, sem celular na mão, com presença real e atenção ao outro.”

Para ela, é nesses momentos que a conexão se fortalece, mesmo na fase intensa após a chegada dos filhos: “A vulnerabilidade de compartilhar o que está sentindo, de ouvir o outro com empatia... tudo isso fortalece a relação. É isso que mantém o casal unido, mesmo nos dias mais difíceis.”

Pais como referência afetiva para os filhos

Lore também mencionou que busca dar exemplo de respeito e amor à filha Liz. Segundo Bárbara, essa influência é direta: “Com certeza! Isso tem tudo a ver com o que a Lore falou. A forma como os pais se relacionam, como demonstram respeito, amor, afeto — ou a falta disso — influencia diretamente na forma como os filhos vão se relacionar com outras pessoas. E não só em relacionamentos amorosos, mas também em relação ao respeito, à empatia e à forma de se conectar com o mundo ao redor.”

A sexóloga ressalta que crianças aprendem mais observando do que ouvindo: “Os pais são a primeira referência de relacionamento que os filhos têm. E é importante lembrar que as crianças não aprendem apenas quando a gente fala diretamente com elas. Elas aprendem muito pela observação — de coisas que, muitas vezes, nem percebemos que estamos transmitindo. É tudo muito sutil, muito delicado.”

E completa: “Por isso, precisamos estar atentos. Não dá para achar que é bobeira ou irrelevante. Isso vai influenciar diretamente no tipo de adulto que nossos filhos vão se tornar: se vão ser mais felizes ou não, se vão conseguir se respeitar e respeitar o outro, se vão aceitar situações que não deveriam... olha quantas coisas estão envolvidas quando falamos sobre a forma como os pais se relacionam.”

Impactos na vida adulta

Bárbara explica que muitas mulheres relatam nunca ter visto demonstrações de carinho entre os pais: “Isso é tão real que, em muitos atendimentos de terapia sexual, dependendo do tipo de bloqueio que a mulher ou o casal traz, eu pergunto: Como foi a sua educação sexual? E, além disso, eu também pergunto: Como foi a sua criação? Como seus pais te educaram? Quais valores passaram pra você? E outra pergunta que sempre trago: Como você via o relacionamento dos seus pais entre si? Eles eram carinhosos um com o outro?”

“E, por incrível que pareça, muitas mulheres respondem: ‘Nunca vi meus pais se beijando.’ ‘Nunca vi carinho entre eles.’ E não estou falando de situações de violência ou conflito — não é isso. Mas, sim, de relações mais frias, mais distantes. E isso, sem dúvida, impacta.”

Para a especialista, a lição é clara: “Olha como é importante a gente demonstrar carinho, amor, afeto... Se queremos que nossos filhos cresçam acreditando em relações saudáveis, precisamos mostrar isso no dia a dia. Eles aprendem com o que veem — mais do que com o que ouvem.”

