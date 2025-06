Sexóloga dá dicas para reacender a chama como Di Ferrero e Isabeli Fontana: 'Faz toda a diferença'

Em conversa com a CARAS Brasil, a sexóloga Bárbara Bastos analisa relação de Di Ferrero e Isabeli Fontana e revela o que pode ajudar a reacender a chama

Isabeli Fontana e Di Ferrero, juntos há 12 anos, abriram o jogo sobre os altos e baixos da relação, incluindo o impacto da rotina na vida sexual. A modelo admitiu que costuma cobrar mais intimidade no dia a dia e, sem rodeios, revelou que monitora o marido por GPS, mas com base na confiança. Já o cantor contou que os dois se aventuraram no sexo tântrico e sentiram benefícios na disposição, mesmo com a dificuldade da prática. Mas afinal, o que fazer quando o desejo esfria?

Em entrevista à CARAS Brasil, a sexóloga e terapeuta sexual Bárbara Bastos compartilhou estratégias valiosas para casais que desejam retomar o prazer e a conexão. Para ela, o segredo está em gestos simples, que cabem na rotina e resgatam a intimidade de forma realista.

Resgatar o que já fazia sentido

Barbara defende que, antes de partir para mudanças mirabolantes, é essencial retomar o que o casal já vivenciava de forma prazerosa no início da relação.

"A principal pergunta que sempre faço é: o que vocês faziam antes, que gostavam e deixaram de fazer? O resgate dessas práticas é, muitas vezes, o primeiro passo para reacender a chama e aprofundar a conexão do casal. A partir daí, com essa base fortalecida, vocês podem se sentir mais dispostos a explorar novas experiências, incluindo o sexo tântrico ou outros hobbies e intimidades que estejam dentro dos limites e interesses de ambos", pontua.

Segundo a terapeuta, o erro de muitos casais está em mirar soluções que não se encaixam no cotidiano.

"No meu trabalho com casais, gosto de trazer as sugestões para a realidade possível deles. Se proponho ideias muito distantes da rotina, há uma grande chance de que eles procrastinem, desistam ou achem difícil, o que pode levar ao desânimo no relacionamento. Meu objetivo é evitar esse perigo", explica.

Começar pelo que é familiar

Barbara afirma que é mais estratégico resgatar hábitos antigos do que tentar introduzir elementos completamente novos:

"É muito mais fácil resgatar hábitos que vocês já praticavam e amavam do que introduzir algo completamente novo em um terreno desconhecido. Não que não devam experimentar coisas novas – é sempre interessante estar aberto a isso. Mas se vocês estão acostumados com a rotina, é mais estratégico começar com o que já é familiar", orienta.

Ela também propõe uma escuta ativa sobre o momento que o casal está vivendo: "Não gosto de levar os casais para um lugar muito distante. Prefiro focar no que é alcançável no dia a dia. Começo perguntando: 'Como é a rotina de vocês hoje? O que os incomoda? O que vocês faziam no início do relacionamento, naquela fase da conquista, quando faziam questão de demonstrar amor e carinho, mas que acabaram deixando de lado por conta da rotina, das responsabilidades, dos filhos?'", diz.

Gestos simples que reacendem o vínculo

Entre as sugestões práticas, a especialista elenca ações do cotidiano que fazem diferença na conexão emocional e física. A especialista listou alguns passos abaixo:

Olho no olho

Beijo com presença

Abraços apertados

Mensagens carinhosas

"Podemos começar com pequenos gestos que talvez tenham se perdido: o olho no olho, um beijo com presença e vontade (e não apenas um selinho rápido ou um 'beijo sem graça'), abraços apertados, mensagens carinhosas deixadas em post-its, na carteira, ou enviadas por celular durante o dia. Mesmo com a correria, um 'amor, estou com saudade' ou um 'te amo de verdade, com sinceridade' pode fazer toda a diferença", afirma.

