'Sexo pode virar fuga': terapeuta analisa vida íntima de Claudia Ohana após morte da mãe

Sexóloga analisa, em entrevista à CARAS Brasil, os efeitos do luto precoce no início da vida sexual de jovens, como ocorreu com Claudia Ohana

A atriz Claudia Ohana surpreendeu ao revelar que sua primeira experiência sexual aconteceu aos 15 anos, pouco tempo após a perda da mãe em 1978. Apesar da imagem de símbolo sexual, ela contou que era “bastante recatada” antes da relação. A confissão, marcada por dor e amadurecimento precoce, trouxe à tona uma questão delicada: como o luto pode afetar a vida íntima ainda na adolescência?

Em entrevista para a CARAS Brasil, a sexóloga e terapeuta sexual Bárbara Bastos analisou o impacto desse tipo de trauma na formação da sexualidade jovem. Segundo a especialista, experiências como a de Claudia podem deixar marcas profundas e nem sempre conscientes no comportamento sexual.

Adolescência, luto e sexualidade

De acordo com Bárbara Bastos, a adolescência é uma fase de extrema vulnerabilidade, o que torna a vivência do luto ainda mais complexa:

“A adolescência é uma fase de grande vulnerabilidade no desenvolvimento humano. Seja por questões hormonais ou mentais, é um período em que muitos jovens se inserem em grupos que, por vezes, não fazem sentido, mas oferecem o tão desejado sentimento de pertencimento. É um momento repleto de dúvidas e incertezas, e, às vezes, de convicções firmes que, na verdade, perdem a coerência e o sentido na vida adulta”, explicou a especialista.

Ela explica que a relação com os pais, mesmo sem envolver diretamente uma educação sexual formal, já influencia toda a vida íntima do indivíduo:

“A relação com os pais, desde a infância até a adolescência, já impacta a vida sexual do indivíduo. Isso não se refere apenas à educação sexual direta, mas aos relacionamentos em geral. Quando ocorre um luto ou um evento traumático, como a perda de um pai ou mãe na adolescência, é muito provável que isso gere um impacto significativo em diversas áreas da vida do ser humano, incluindo a vida sexual.”

Ainda segundo a especialista, as áreas da vida de uma pessoa não funcionam de forma isolada — e um abalo emocional pode se refletir diretamente na intimidade:

“O ser humano possui várias áreas interligadas: profissional, familiar, financeira e sexual. Essas áreas se influenciam mutuamente; a saúde ou a fragilidade de uma impacta diretamente as outras. Mesmo que, à primeira vista, não pareça haver conexão, tudo está interligado”.

Quando o sexo se torna uma fuga emocional

Sobre o uso do sexo como válvula de escape, como no relato de Claudia, a sexóloga é direta:

“Respondendo diretamente à pergunta sobre como essas situações podem impactar o início da vida sexual de uma jovem: a perda cria um vazio afetivo dentro da pessoa. A interpretação desse vazio é única e individual.”

Ela explica que há dois caminhos possíveis. Um deles é a exposição: “Uma das reações possíveis é a exposição na área sexual, buscando preencher esse vazio emocional através de sexo, masturbação ou relacionamentos. Contudo, essa não é necessariamente uma forma saudável de preenchimento, podendo ser uma fuga.”

O outro extremo também é comum: “Por outro lado, a pessoa pode seguir um caminho completamente oposto, o da repressão. Isso se manifesta na inibição do desejo sexual, do sexo e da masturbação, seja por medo ou culpa.”

A importância da terapia e da escuta consciente

Diante de histórias como a de Claudia Ohana, a especialista reforça a necessidade de ajuda profissional. “É fundamental que, se a pessoa estiver lendo este conteúdo ou conhecer alguém passando por isso, procure terapia. Inicialmente, a busca deve ser por uma psicóloga ou terapeuta que possa auxiliar na queixa principal, que é o luto e a perda. Se, ao longo do tratamento, a questão sexual surgir como uma necessidade, aí sim, ela poderá buscar uma terapia sexual focada nessa demanda específica.”

Ela finaliza com um alerta importante: “A interpretação e os padrões desenvolvidos na adolescência não desaparecem naturalmente com o tempo. Muitas vezes, a pessoa continua replicando comportamentos de forma automática e inconsciente, sem perceber que aquilo não lhe é favorável. No contexto da sexualidade, muitas questões permanecem ‘debaixo do tapete’, sem clareza ou consciência do que está acontecendo, e simplesmente continuamos reproduzindo padrões.”

