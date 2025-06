Sergio Guizé desabafa sobre cirurgia e especialista avalia: 'Melhora significativamente'

Protagonista de 'Êta Mundo Melhor', Sergio Guizé passou por um procedimento cirúrgico e confessou ter sido 'uma das melhores coisas' que realizou

O ator Sergio Guizé (45) está de volta às novelas da Globo com o personagem Candinho na trama Êta Mundo Melhor, que estreia nesta segunda-feira, 30. Porém, além da carreira, o artista tornou pública a informação de que realizou um transplante capilar . Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista.

No ano de 2021, Sergio Guizé confessou que o procedimento foi 'uma das melhores coisas' que realizou em sua vida. Nas redes sociais, o ator revelou que tinha medo de se submeter a um transplante capilar, mas reforçou estar muito feliz com os resultados.

"Confesso que dava um certo medo. Eu imaginava que seria bem pior. Mas se eu soubesse que era tão tranquilo, eu teria feito antes. A autoestima fica lá em cima. Foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida nesses meus 40 anos. Estou muito feliz com o resultado", declarou Sergio Guizé em live no Instagram do cirurgião plástico Antonio Ruston.

O que diz a especialista?

Danielle Gitti, farmacêutica Esteta e Tricologista, com mais de 14 anos de experiência na área da saúde, especialista no tratamento de doenças do cabelo e do couro cabeludo, aponta que um transplante capilar é um procedimento cirúrgico que redistribui folículos capilares de áreas onde o cabelo é mais resistente (geralmente a nuca) para regiões com falhas ou calvície.

"Transplante capilar é seguro e natural quando feito por especialistas. Autoestima melhora significativamente após o procedimento. Cuidados pós-operatórios são essenciais para o sucesso!", declara a especialista em tricologia.

Não para de crescer

Segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia de Restauração Capilar (ISHRS), só em 2021 foram realizados 703.183 cirurgias de restauração capilar. Em 2010, o total foi de 279.381 procedimentos. Uma elevação próxima dos 250%. A especialista fala sobre a relação da autoestima com o transplante.

"O transplante como solução: Recupera a imagem pessoal e a identidade. Permite voltar a usar penteados que antes eram impossíveis. Reduz a necessidade de artifícios (como fibras ou perucas)", orienta Danielle Gitti. A especialista responde se os efeitos ficam naturais.

"Quando bem executado! O sucesso depende de: Direção e ângulo dos fios: Seguem o padrão natural de crescimento. Densidade adequada: Cobre a área sem parecer 'falso'. Linha frontal irregular: Evita aquele aspecto de 'cabelo de boneca'", finaliza ao analisar o caso do ator Sergio Guizé.

