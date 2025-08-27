CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Senadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Bem-estar e Saúde / Política

Senadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia

A senadora Damares Alves anunciou que está em tratamento contra o câncer e alfineta os rivais: ‘Comentários maldosos me desejando muita dor'

por Priscilla Comoti
[email protected]

Publicado em 27/08/2025, às 16h26

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Damares Alves
Damares Alves - Foto: Getty Images

A senadora Damares Alves, que é ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, anunciou que está com câncer de mama. Ela revelou a doença nesta quarta-feira, 27, durante uma reunião do Senado. Logo depois, ela surgiu nas redes sociais para revelar mais detalhes.

Damares contou que foi diagnosticada há cerca de um mês e já passou por uma cirurgia para remover o tumor no final de julho. Agora, ela se prepara para iniciar as sessões de radioterapia. Apesar da luta contra a doença, ela declarou que está bem e continuará trabalhando ao longo do tratamento.

"Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente. Minha fé foi meu maior alimento nesse período, e Jesus meu maior consolador. Destaco também que Deus me deu, aqui em Brasília, os melhores médicos do mundo e como vocês repararam não parei de trabalhar. Fiz a cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira(31/7), na segunda (4/8) já estava trabalhando, presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estou bem. Na próxima semana começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal", disse ela. 

E completou: "Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações. Aqui no Senado, aprovamos recentemente o projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia. Todos sabem que há muitos anos luto para que todas as mulheres do meu país tenham acesso ao atendimento médico e ao tratamento de saúde com qualidade". 

Por fim, ela fez seus agradecimentos e alfinetou os rivais. "Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças. Agradeço o carinho de minha família, dos amigos, do time de assessores e a parceria de todos os senadores. Agradeço aos meus médicos Dra. Zali Neves e Dr. Sergio Zambinni e a todo time incrível de oncologia do hospital DH Star. E para aqueles que se autodeclaram inimigos, para aqueles que não gostam de mim e que estão fazendo os comentários mais maldosos me desejando muita dor, sofrimento e morte, lamento informar, mas não será desta vez! Bora celebrar a vida gente! Deus abençoe todos vocês", finalizou. 

Priscilla Comoti é editora de conteúdo do site CARAS. Ela é formada em jornalismo e em audiovisual, já passou pelos sites Contigo!, Minha Novela, TiTiTi, Mais Novela e Portal Márcia Piovesan. Escreve sobre celebridades, notícias sobre a família real britânica, TV, reality show e novelas.

Damares Alves

Leia também

O QUE ELA TEM?

A Revista Mexicana 'TVNotas', apontou que a artista apresentou um baixo nível de sódio e desgaste neurológico - Foto: Reprodução/Instagram @lachilindrina_oficial

Médica sobre quadro de María Antonieta, a Chiquinha do Chaves: 'Interfere no funcionamento normal'

MENTAL

Choro de Neymar: Psicóloga alerta sobre o caso - Getty Images/SportPressPhoto

Choro de Neymar acende alerta na visão de psicóloga: 'Esse acontecimento reforça'

Recuperação

Ryan Silveira - Foto: Reprodução / Instagram

Irmã de influenciador revela real estado de saúde dele após tragédia na Grécia

ENTENDA

José Loreto convive com diabetes do tipo 1 - Foto: João Cotta/ Globo

Médica alerta para doença de José Loreto: 'Sintomas aparecem de forma súbita e intensa'

SUSTO

Reynaldo Gianecchini descobriu doença que causa fraqueza muscular durante preparação para musical - Foto: Reprodução/Instagram

Médico alerta para complicações na doença de Reynaldo Gianecchini: 'Sobrecarga'

Recuperação

Rafaela Marquezini - Foto: Reprodução / Instagram

Apresentadora da Globo fala sobre diagnóstico que a levou à UTI: 'Quase morri'

Últimas notícias

Maíra Cardi e Thiago NigroMaíra Cardi surpreende ao revelar jantar de R$ 7 mil na Suíça
Britney SpearsEx de Britney Spears vem a público após comentário da cantora
Ana Hickmann e Edu GuedesPrevisão faz revelação sobre Ana Hickmann e Edu Guedes: ‘Traz de vidas passadas’
Nathalia Valente e Yuri MeirellesGrávida, Nathalia Valente encanta ao mostrar os detalhes do quarto de seu filho
Meghan MarkleMeghan Markle revela o que as pessoas precisam saber para entendê-la
Vanessa Alvaiz aponta que Deborah Secco tem uma coração muito bonitoAstróloga entrega detalhe oculto de Deborah Secco: 'É a personalidade dela'
MC DanielMC Daniel fala sobre infidelidade e choca Tatá Werneck
Lucas LimaLucas Lima cumpre meta e compartilha jornada especial: 'Foi… intenso'
Marcos Mion e Tadeu SchmidtMarcos Mion fala sobre possibilidade de apresentar o BBB
Damares AlvesSenadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade