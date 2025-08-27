Senadora Damares Alves revela câncer, passa por cirurgia e vai fazer radioterapia

A senadora Damares Alves anunciou que está em tratamento contra o câncer e alfineta os rivais: ‘Comentários maldosos me desejando muita dor'

A senadora Damares Alves, que é ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, anunciou que está com câncer de mama. Ela revelou a doença nesta quarta-feira, 27, durante uma reunião do Senado. Logo depois, ela surgiu nas redes sociais para revelar mais detalhes.

Damares contou que foi diagnosticada há cerca de um mês e já passou por uma cirurgia para remover o tumor no final de julho. Agora, ela se prepara para iniciar as sessões de radioterapia. Apesar da luta contra a doença, ela declarou que está bem e continuará trabalhando ao longo do tratamento.

"Venho aqui contar para vocês que, há cerca de um mês, recebi diagnóstico de câncer na mama. E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente. Minha fé foi meu maior alimento nesse período, e Jesus meu maior consolador. Destaco também que Deus me deu, aqui em Brasília, os melhores médicos do mundo e como vocês repararam não parei de trabalhar. Fiz a cirurgia para retirada do tumor numa quinta-feira(31/7), na segunda (4/8) já estava trabalhando, presidindo uma audiência pública da Comissão de Direitos Humanos. Estou bem. Na próxima semana começo as sessões de radioterapia e não vou parar de trabalhar, sorrir, dar gargalhadas e lutar muito pelas crianças e pelo meu Distrito Federal", disse ela.

E completou: "Estou passando muito bem por todo este processo pois tive diagnóstico precoce. Assim, quero incentivar todas as mulheres a se cuidarem. Façam o autoexame, busquem fazer a mamografia. Descobrir a doença ainda no começo é fundamental para evitar complicações. Aqui no Senado, aprovamos recentemente o projeto de lei que diminui para 30 anos a idade mínima para realização de mamografia na rede pública de saúde. Mas não importa sua idade, se você, no autoexame, detectar qualquer alteração em sua mama procure imediatamente um médico e peça para fazer uma mamografia. Todos sabem que há muitos anos luto para que todas as mulheres do meu país tenham acesso ao atendimento médico e ao tratamento de saúde com qualidade".

Por fim, ela fez seus agradecimentos e alfinetou os rivais. "Agradeço as manifestações de carinho, as orações e digo a vocês que vou continuar firme na luta por todos os brasileiros, especialmente pelas crianças. Agradeço o carinho de minha família, dos amigos, do time de assessores e a parceria de todos os senadores. Agradeço aos meus médicos Dra. Zali Neves e Dr. Sergio Zambinni e a todo time incrível de oncologia do hospital DH Star. E para aqueles que se autodeclaram inimigos, para aqueles que não gostam de mim e que estão fazendo os comentários mais maldosos me desejando muita dor, sofrimento e morte, lamento informar, mas não será desta vez! Bora celebrar a vida gente! Deus abençoe todos vocês", finalizou.