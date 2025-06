Sandra Annenberg relembra crise de pânico na menopausa e médica explica: 'Controle do humor'

Durante a cobertura da Copa do Mundo na Rússia, em 2018, Sandra Annenberg enfrentou um grande perrengue ao apresentar os primeiros sintomas da menopausa

Na última semana, Sandra Annenberg (57) chamou a atenção dos internautas ao compartilhar um relato envolvendo sua vida pessoal. Em 2018, durante a cobertura da Copa do Mundo da Rússia, a jornalista teve uma crise de pânico durante os primeiros sintomas da menopausa. Durante sua participação no podcast MenoTalks, a comunicadora ainda revelou mais detalhes dos perrengues que enfrentou até entender o que de fato estava passando.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dra. Ana Paula Mondragón explica que as crises de ansiedade ou até mesmo de pânico são algo comum, especialmente na fase que antecede a menopausa, a chamada 'perimenopausa'. "E estes ocorrem em virtude das flutuações hormonais relacionadas ao início da queda do estrogênio, hormônio que afeta neurotransmissores como a serotonina e a noradrenalina, envolvidos no controle do humor. Os sintomas da perimenopausa e da menopausa se dão em virtude da redução dos hormônios estrogênio e progesterona e, obviamente, irão variar de mulher para mulher", aponta.

"Os sintomas mais comumente referidos são as ondas de calor (fogacho), redução da libido, ganho de peso ou dificuldade na perda de peso, insônia, palpitações, crises de ansiedade ou pânico, tristeza podendo inclusive chegar à depressão, instabilidade de humor, suores noturnos, cansaço, irregularidade do ciclo e do fluxo menstrual (durante a perimenopausa), secura vaginal associada à dor durante o coito, e falhas de memória entre outros", acrescenta.

A ginecologista ainda destaca que, para reconhecer se de fato se trata da menopausa, deve-se olhar todo o conjunto e o contexto, como a idade da mulher, os sintomas apresentados de doenças associadas que possam estar descompensadas e resultem nos sintomas apresentados: "Deve-se levar em conta também como está o ciclo menstrual (para as mulheres que ainda menstruam, época da perimenopausa) e, associado a isso, vale ressaltar a importância de exames de sangue para avaliar o perfil hormonal".

