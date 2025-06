Sammy Sampaio sofre acidente em salto de paraquedas e médico alerta: 'Limitações'

No último domingo (20), Sammy Sampaio quebrou a mão e foi hospitalizada após sofrer um acidente durante um salto de paraquedas

No último sábado (21), Sammy Sampaio (25) sofreu um acidente ao pular de paraquedas. Em seus Stories do Instagram, a influenciadora digital explicou que quebrou a mão durante a queda livre e precisou engessar o local. Após receber atendimento médico, a atleta paraquedista foi informada de que deverá se submeter a uma cirurgia em breve para se recuperar da lesão. Nesta segunda-feira (23), ela confirmou que fará uma tomografia para poder marcar a intervenção.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que o paraquedismo, como qualquer esporte, tem riscos de lesões. "Os maiores riscos não são para a mão, mas para os membros inferiores, na hora do pouso. Mas podem haver também lesões em membros superiores", aponta.

"No caso da influencer, não temos muitas informações sobre o mecanismo de trauma e nem detalhes sobre a fratura. Mas é frequente a necessidade de cirurgia em fraturas da mão, pois ela realiza movimentos muito precisos e delicados e pequenas sequelas podem causar limitações da função", acrescenta.

O ortopedista ainda destaca que a cirurgia é indicada principalmente com base no osso que fraturou, no quanto desviou a fratura e no comprometimento de outras estruturas como tendões, ligamentos e outras: "A indicação da cirurgia passa por uma cuidadosa avaliação, de preferência com um especialista em cirurgia da mão".

"Como qualquer procedimento, a cirurgia da mão não é isenta de riscos, mas ela é indicada nos casos em que o risco de um mau resultado é maior não operando do que operando. No pós-operatório, será necessária uma intensa reabilitação para recuperação total da força, movimentação e coordenação, que preferencialmente deve ser realizada com um profissional de terapia da mão", conclui sobre o acidente da influenciadora digital.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sammy Sampaio (@sammys)

Leia também: Fila andou! Veja quem é o novo namorado da ex-esposa do ex-BBB Pyong Lee