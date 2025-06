Saiba quais são os riscos da alteração da cor dos olhos de Andressa Urach

Dr. Thiago Pizarro, Cirurgião Oftalmologista (CRM 122433 SP - RQE 41199), CEO da Eu Não Nasci de Óculos, um centro de referência em oftalmologia completo, criador do Método Thiago Pizarro e CEO do Grupo Pizarro, é reconhecido por suas multiespecialidades acerca da Oftalmologia e por sua habilidade em cirurgias de alta complexidade, realizando mais de 65 mil procedimentos cirúrgicos bem-sucedidos ao longo de sua trajetória até aqui.Com todo o seu destaque no cenário nacional e com títulos de membro das academias americana e europeia de oftalmologia, o Dr. Thiago Pizarro é um líder que transforma vidas através de seus métodos e técnicas aprimoradas em prol de promover mais independência dos óculos aos seus pacientes.