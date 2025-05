Saiba quais são os impactos do vício de MC Binn na saúde mental: 'Menos sensível'

Em seus Stories do Instagram, MC Binn falou sobre as mudanças em sua vida após iniciar um projeto para lutar contra o vício em cigarro

Na última sexta-feira (16), MC Binn (31) surpreendeu os seguidores ao fazer um desabafo sobre sua vida pessoal. O ex-participante do BBB 24 decidiu abandonar completamente o seu vício em cigarro de maconha, iniciando um grande projeto de 90 dias sem a substância. Durante o confinamento do reality show da Globo, o cantor já havia comentado sobre sua saúde mental, principalmente após ter crises de ansiedade na casa mais vigiada do Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas fala sobre a relação entre o uso de drogas e a saúde mental: "Muitos comportamentos aditivos nascem como tentativas de aliviar dores emocionais, traumas silenciosos ou transtornos como ansiedade, depressão ou TDAH. Mas também existe uma base neuroquímica potente por trás do vício. Substâncias psicoativas ativam intensamente os receptores de dopamina no núcleo accumbens — o 'centro de recompensa' do cérebro — criando um ciclo de reforço imediato".

"Esse estímulo artificial enfraquece os sistemas naturais de prazer e motivação, tornando o cérebro menos sensível às pequenas alegrias do cotidiano. Além disso, há alterações no GABA, no glutamato e no eixo HPA (hipotálamo-hipófise-adrenal), que regulam o estresse, o sono e a impulsividade. Estilos de vida desregulados — como má alimentação, privação de sono, excesso de tela e estresse crônico — aumentam a vulnerabilidade ao vício, pois inflamam o cérebro, desregulam neurotransmissores e dificultam a autorregulação emocional. Por isso, tratar o vício vai além da abstinência: é preciso cuidar do cérebro como um todo — com abordagens que envolvem neurociência, psiquiatria, estilo de vida e suporte emocional profundo", acrescenta.

Em seu perfil do Instagram, MC Binn esclareceu que mudou seu estilo de vida para auxiliar na luta contra o vício, incluindo dietas e exercícios físicos. "O vício não é apenas uma questão de vontade: ele está ancorado em circuitos neurológicos que respondem a gatilhos do ambiente, à rotina e ao estado emocional. Quando uma pessoa transforma seu estilo de vida, ela interrompe esses gatilhos e começa a reeducar seu cérebro", aponta o especialista.

"Alimentação anti-inflamatória, sono de qualidade, exercício físico e espiritualidade promovem a regulação do sistema dopaminérgico, restauram o equilíbrio entre excitação e inibição cerebral (glutamato e GABA), e ativam o BDNF — uma proteína fundamental para a neuroplasticidade. Relatos como o de MC Binn são uma prova viva de que, ao mudar o ambiente interno e externo, o cérebro encontra novas formas de recompensa. A fé, neste processo, atua como âncora emocional e cognitiva, gerando sentido, estrutura e motivação para romper com o ciclo do vício", diz.

À CARAS Brasil, o psiquiatra ainda aponta que o relato do cantor de que começou a ter "nojo do cheiro" de cigarro é extremamente comum em pessoas durante o processo de luta contra o vício: "Com a mudança de estilo de vida e de valores, o sistema de recompensa cerebral (dopamina) se reequilibra, e o cérebro começa a associar a substância não mais ao alívio, mas ao sofrimento, culpa ou desconexão. Esse processo é tanto emocional quanto biológico: novos hábitos, alimentação funcional, sono restaurador e atividade física modulam neurotransmissores e reduzem a compulsão. A aversão passa a ser um reflexo da nova identidade emocional, neurológica e espiritual que está se formando".

