Saiba por que Faustão está com o pé enfaixado e em cadeira de rodas

Faustão surgiu em uma nova foto nas redes sociais, sentado em uma cadeira de rodas com o pé enfaixado, o que chamou a atenção dos seguidores

O apresentador Faustãoposou ao lado de amigos e familiares em uma nova foto compartilhada na rede social. Contudo, um detalhe chamou a atenção dos internautas: ele apareceu sentado em uma cadeira de rodas e com um dos pés enfaixado. De acordo com João Guilherme Silva, filho do apresentador, ele se recupera de uma infecção que contraiu no final de 2024.

A informação foi compartilhada com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles. O contratado da Band disse ainda que os ferimentos já cicatrizaram e a faixa é apenas uma medida de proteção. “ Tudo certo, está se recuperando da infecção que ele teve no final do ano”, disse.

O apresentador esclareceu que a faixa no pé estava relacionada à infecção, mas garantiu que tudo está sob controle. “Sim, mas a infecção já está curada. Ali está só pra cicatrizar. Está tudo tranquilo”, assegurou João Silva.

Faustão aparece em clique raro com Gusttavo Lima e amigos

Nesta quinta-feira, 27, o registro do encontro foi publicado nas redes sociais pelo jornalista Celso Giunti e repostado pela esposa do ex-global, Luciana Cardoso. Além da mulher do comunicador e do autor da postagem, outros amigos fizeram parte do clique como o cantor Gusttavo Lima. E João Silva também posou para o retrato. O famoso surgiu com eles sentado em uma cadeira e com o pé enfaixado.

"Essa foto tem uma história linda de respeito, emoção e gratidão a esse mestre da televisão chamado Fausto Silva, o Gigante FAUSTÃO. Tive a honra de fazer parte dessa primeira participação do talentoso Gusttavo Lima no Domingão há muitos anos atrás , quantas histórias e momentos inesquecíveis", falou sobre quando conheceram o Embaixador.

Veja o clique compartilhado: