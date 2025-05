Saiba como separação pode impactar filhos de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Na última terça-feira (27), Virginia Fonseca e Zé Felipe surpreenderam ao confirmar o fim do casamento após cinco anos de relacionamento

Na última terça-feira (27), Virginia Fonseca (26) e Zé Felipe (27) surpreenderam os fãs ao confirmarem o fim do casamento. Após cinco anos de relacionamento, os pais de Maria Alice, Maria Alice e José Leonardo, decidiram seguir apenas como amigos. Nas redes sociais, os internautas passaram a comentar sobre o anúncio drástico e como as três crianças ficaram com a mudança na dinâmica familiar.

Em entrevista à CARAS Brasil, Rafaela Schiavo explica que nem sempre a separação prejudica o desenvolvimento das crianças, desde que os pais continuem presentes. "É melhor que a criança perceba que seu pai e sua mãe estão melhores separados do que juntos, especialmente quando há brigas, discussões ou tristeza constante. Isso sim pode afetar mais o desenvolvimento infantil do que uma separação em si. ", aponta.

"O que realmente pode causar prejuízos é quando a criança deixa de ter contato com um dos pais, ou quando esse contato se torna muito raro. Isso pode gerar saudade e influenciar negativamente. Mas se ambos os pais continuarem exercendo a parentalidade de forma igualitária, não há grandes consequências. É importante também evitar a alienação parental, ou seja, não colocar a criança no meio dos conflitos. Se for uma separação saudável, com ambos exercendo seu papel como pai e mãe, a criança não traz tantas consequências para o seu desenvolvimento", acrescenta.

Além disso, a psicóloga perinatal reforça que os riscos para a saúde mental das crianças só aparecem quando há distanciamento afetivo de um dos pais ou quando a criança é envolvida em conflitos. Apesar disso, quando há apoio familiar, as chances de problemas tornam-se ainda menores: "Quando esse contexto é bem trabalhado, os impactos na saúde mental tendem a ser mínimos".

"Tanto Zé Felipe quanto Virginia Fonseca podem contribuir muito, não falando mal um do outro para os filhos. É fundamental entender que o que está acontecendo é uma separação do casal, marido e mulher, e não uma separação da parentalidade. O vínculo com os filhos continua. O amor de pai e mãe permanece, o que se encerra é a relação afetiva entre os dois como casal. O ideal é que consigam compartilhar a guarda das crianças de diversas formas, para que os filhos possam conviver com ambos com frequência, sentindo-se amados e acolhidos pelos dois", finaliza.

