Ronnie Von desabafa sobre saúde e médico alerta: ‘Pode gerar até uma insuficiência renal’

Ronnie Von desabafou sobre um diagnóstico e revelou que precisou realizar três cirurgias; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o quadro

O cantor e apresentador Ronnie Von passou por um momento bastante delicado recentemente. O artista, de 81 anos, ficou 30 dias internado e realizou três cirurgias, sendo duas no coração e uma na próstata. Hoje, ele está completamente recuperado, mas detalhou sobre o episódio envolvendo a saúde.

Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o veterano contou que o primeiro diagnóstico foi uma arritmia grave, descoberta de forma inesperada durante um exame de rotina. À época, ele teve uma recuperação difícil.

“Mas o pior de tudo foi que, como eu estava com bexiga muito cheia, eles resolveram drenar a urina na mesa de cirurgia para continuar, mas colocaram uma sonda na uretra e, como tenho hiperplasia de próstata, forçaram a barra e acabaram atingindo a próstata. Quando acordei, urinei sangue”, disse.

“Chegando em casa, o médico disse que precisava que eu fizesse o holter, por protocolo. De novo, um outro tipo de arritmia, diferente do que tinha sido consertado anteriormente. Voltei para o hospital para fazer a cirurgia. Foi um pós-cirurgia horroroso, demorei para acordar, pesadelos, foi muito ruim”, complementou.

Em seguida, Ronnie Von explicou que, devido às complicações, precisou realizar uma terceira cirurgia, desta vez na próstata. “ Fizeram de novo outra cirurgia, dessa vez, na próstata. Com muito cuidado porque depois que voltei da segunda cirurgia tive um pico de pressão e suspeita de parada cardíaca. Fui parar na UTI, mexe aqui e mexe ali, e conseguiram normalizar a situação. Fiquei mais 10 dias e a coisa foi somando até chegar um mês. São dores insuportáveis. Cheguei a chorar de dor. Somou um mês de internação “, revelou.

O que diz o nefrologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi . Ele explica o quadro de saúde do apresentador.

Segundo o médico, quando um paciente é submetido a algum procedimento cirúrgico com anestesia geral, ou anestesia mais prolongada, dependendo do tempo cirúrgico, a bexiga vai ficando cheia de urina, então para não ter complicação, a equipe passa uma sonda.

“E essa sonda, ela é passada pela uretra e vai drenando a urina, que vai se formando nesse tempo que o paciente está anestesiado, porque ele não vai ter o controle da urina quando ele estiver anestesiado. Todo paciente com próstata aumentada tem maior dificuldade para passar a sonda”, declara.

Relação com a idade e possíveis consequências se não tratar

O Ministério da Saúde informa que a função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides. Em homens jovens, a próstata possui o tamanho de uma ameixa, mas seu tamanho aumenta com o avançar da idade. O Dr. Henrique Carrascossi esclarece.

“No caso dele, eu acredito que pelo aumento, normal da idade, estava obstruindo e [provavelmente] ele fez uma raspagem. Depois a urina volta ao normal, vai cicatrizando”, aponta. O nefrologista reforça que é importante estar atento, pois não é um bom sinal a obstrução da uretra.

“Não pode deixar obstruído. A obstrução ali não pode acontecer porque isso pode gerar até uma insuficiência renal. O paciente ficar com a urina presa na bexiga, isso aumenta a pressão dentro do sistema urinário, aumenta a pressão no rim e isso pode fazer com que o rim diminua o funcionamento”, finaliza o nefrologista ao analisar casos como do apresentador Ronnie Von.

