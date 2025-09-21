Ronnie Von desabafa sobre saúde e médico alerta: ‘Pode gerar até uma insuficiência renal’
Ronnie Von desabafou sobre um diagnóstico e revelou que precisou realizar três cirurgias; em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Henrique Carrascossi explica o quadro
O cantor e apresentador Ronnie Von passou por um momento bastante delicado recentemente. O artista, de 81 anos, ficou 30 dias internado e realizou três cirurgias, sendo duas no coração e uma na próstata. Hoje, ele está completamente recuperado, mas detalhou sobre o episódio envolvendo a saúde.
Em entrevista à colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o veterano contou que o primeiro diagnóstico foi uma arritmia grave, descoberta de forma inesperada durante um exame de rotina. À época, ele teve uma recuperação difícil.
“Mas o pior de tudo foi que, como eu estava com bexiga muito cheia, eles resolveram drenar a urina na mesa de cirurgia para continuar, mas colocaram uma sonda na uretra e, como tenho hiperplasia de próstata, forçaram a barra e acabaram atingindo a próstata. Quando acordei, urinei sangue”, disse.
“Chegando em casa, o médico disse que precisava que eu fizesse o holter, por protocolo. De novo, um outro tipo de arritmia, diferente do que tinha sido consertado anteriormente. Voltei para o hospital para fazer a cirurgia. Foi um pós-cirurgia horroroso, demorei para acordar, pesadelos, foi muito ruim”, complementou.
Em seguida, Ronnie Von explicou que, devido às complicações, precisou realizar uma terceira cirurgia, desta vez na próstata. “Fizeram de novo outra cirurgia, dessa vez, na próstata. Com muito cuidado porque depois que voltei da segunda cirurgia tive um pico de pressão e suspeita de parada cardíaca. Fui parar na UTI, mexe aqui e mexe ali, e conseguiram normalizar a situação. Fiquei mais 10 dias e a coisa foi somando até chegar um mês. São dores insuportáveis. Cheguei a chorar de dor. Somou um mês de internação“, revelou.
O que diz o nefrologista?
Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Henrique Carrascossi, médico nefrologista, há 15 anos especialista em doenças dos rins e coordenador do Instituto do Rim Carrascosi. Ele explica o quadro de saúde do apresentador.
Segundo o médico, quando um paciente é submetido a algum procedimento cirúrgico com anestesia geral, ou anestesia mais prolongada, dependendo do tempo cirúrgico, a bexiga vai ficando cheia de urina, então para não ter complicação, a equipe passa uma sonda.
“E essa sonda, ela é passada pela uretra e vai drenando a urina, que vai se formando nesse tempo que o paciente está anestesiado, porque ele não vai ter o controle da urina quando ele estiver anestesiado. Todo paciente com próstata aumentada tem maior dificuldade para passar a sonda”, declara.
Relação com a idade e possíveis consequências se não tratar
O Ministério da Saúde informa que a função é produzir um líquido que compõe parte do sêmen, que nutre e protege os espermatozoides. Em homens jovens, a próstata possui o tamanho de uma ameixa, mas seu tamanho aumenta com o avançar da idade. O Dr. Henrique Carrascossi esclarece.
“No caso dele, eu acredito que pelo aumento, normal da idade, estava obstruindo e [provavelmente] ele fez uma raspagem. Depois a urina volta ao normal, vai cicatrizando”, aponta. O nefrologista reforça que é importante estar atento, pois não é um bom sinal a obstrução da uretra.
“Não pode deixar obstruído. A obstrução ali não pode acontecer porque isso pode gerar até uma insuficiência renal. O paciente ficar com a urina presa na bexiga, isso aumenta a pressão dentro do sistema urinário, aumenta a pressão no rim e isso pode fazer com que o rim diminua o funcionamento”, finaliza o nefrologista ao analisar casos como do apresentador Ronnie Von.
