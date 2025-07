Romulo Estrela desabafa após tratar doença grave e médico alerta: 'Pode causar morte súbita'

Ator Romulo Estrela compartilha experiência delicada de saúde e recebe alerta de especialista sobre riscos graves

O ator Romulo Estrela (41) revelou durante uma participação no Mais Você (Globo), em agosto de 2019, que passou por uma cirurgia no coração após descobrir uma arritmia. "Eu tratei a [a doença]", contou ele, que, logo após o turbilhão, recebeu o apoio do pai para fazer um curso de piloto particular.

Para entender o que é essa condição cardíaca, CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Mattar, clínico geral e cardiologista, que explica tratar-se de uma alteração no funcionamento do coração. Se não levada a sério, pode ser fatal para o paciente.

“A arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo normal do coração. Pode ser que ele esteja batendo rápido demais, devagar demais ou de forma irregular. O problema é que, mesmo quando não há sintomas aparentes, ela pode ser perigosa. Algumas arritmias silenciosas aumentam o risco de AVC ou até de morte súbita, por isso precisam ser levadas a sério", diz.

Os sintomas são vários, podendo variar de tontura a desmaios. No entanto, é importante perceber alterações nas batidas do coração e, em caso de suspeita, buscar um médico para uma avaliação detalhada e diagnóstico.

“Os tipos mais comuns incluem a fibrilação atrial, que é um ritmo rápido e irregular dos átrios, a taquicardia supraventricular, que aparece com batimentos muito acelerados de forma súbita, e a bradicardia, quando o coração bate devagar demais. Em muitos casos, o paciente sente palpitações, tontura, cansaço ou até desmaios, mas nem sempre há sintomas", alerta.

O cardiologista ressalta que a voz do ator é importante para conscientizar as pessoas sobre a arritmia. Ao falar abertamente sobre o tema em um programa de rede nacional, ele ajuda no aumento de pesquisas e a salvar vidas.

“Casos como o do ator Romulo Estrela são importantes porque aumentam a conscientização. Quando alguém conhecido fala sobre o diagnóstico de arritmia, isso ajuda as pessoas a entenderem que qualquer um pode ter o problema, mesmo sendo jovem e aparentemente saudável. É uma forma de alertar e incentivar o diagnóstico precoce", opina Dr. Elzo, que reforça a importância de um diagnóstico correto para melhor tratamento da condição.

