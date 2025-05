Romana Novais enfrenta complicação e médica alerta: 'Mesmo com prevenção, pode...'

A influenciadora Romana Novais passou por nova cirurgia após complicação e especialista explica os riscos; saiba mais

A influenciadora Romana Novais, esposa do DJ Alok, revelou recentemente que precisou trocar suas próteses de silicone por conta de uma contratura capsular de grau 3, condição que causa dor, rigidez e deformações nas mamas. Mas afinal, o que isso realmente significa e por que deveria servir de alerta para outras mulheres?

Em entrevista à CARAS Brasil, a cirurgiã plástica Heloise Manfrim explicou detalhes sobre o caso e revelou os principais perigos relacionados às complicações com implantes mamários.

O que é contratura capsular e por que ela pode deformar os seios?

Segundo a médica, a contratura capsular não é tão rara como se pensa — e pode surgir mesmo anos após a cirurgia: "Contratura capsular e rippling são as complicações mais comuns da prótese de silicone, apesar de não serem tão frequentes."

"Nós temos a contratura capsular, que nada mais é do que um espessamento da cápsula que envolve a prótese e que todo paciente vai ter a partir do segundo ou terceiro mês de cirurgia. É como se fosse uma proteção, uma barreira do organismo para isolamento da prótese. O que não é comum é essa proteção contraturar. Quando ela acontece, ao longo da vida, pode deformar a mama. O tratamento é trocar essa prótese, retirar a cápsula contraturada e, normalmente, usamos uma técnica chamada dual plane, em que passamos essa prótese para o plano sub muscular", disse Heloise.

Por que o rippling afeta mais pacientes magras?

Outro termo que surgiu na conversa foi o rippling, que pode afetar diretamente o resultado estético da cirurgia: "A contratura capsular acontece normalmente quando as próteses são colocadas acima do músculo. E o rippling nada mais é do que a visualização da prótese sob a pele. Acontece normalmente em pacientes muito magras, que têm prótese com pouco enchimento logo abaixo da pele, ou seja, no subglandular."

"O rippling não é uma complicação, mas pode incomodar esteticamente os pacientes, porque há uma visualização muito evidente da prótese, pelo fato de ela estar dobrada sob a pele. O tratamento do rippling também seria trocar essa prótese. Não há necessidade de retirada da cápsula, apenas passar essa prótese para um plano mais profundo, para que o músculo se interponha entre a pele e a prótese, e não apareçam mais as bordas dos implantes", explica a especialista.

Como prevenir esses problemas desde a cirurgia?

De acordo com Heloise, há uma série de cuidados que os cirurgiões devem adotar para reduzir os riscos ainda na sala de operação.

"Para a prevenção, todo o cuidado cirúrgico é importante. Hoje, temos técnicas dos 14 pontos que, durante a cirurgia, são importantes para evitar essas complicações ao longo da vida. Basicamente incluem o uso de funil, limpeza da loja, limpeza cirúrgica e evitar grandes sangramentos durante a cirurgia. Mas, independentemente disso, ainda assim existe a possibilidade de que aconteça se a paciente tiver emagrecimento rápido ou se essa prótese for colocada acima do músculo", alerta.

Romana Novais decidiu manter o volume da nova prótese para evitar uma cicatriz em L. Essa escolha, segundo a médica, tem impacto direto na estética final.

"O rippling nada mais é do que a visão da prótese sobre a pele, então acontece normalmente nas pacientes muito magras, que têm prótese sem muito enchimento logo abaixo da pele, ou seja, no subglandular. O rippling não é uma complicação, mas pode também incomodar esteticamente os pacientes, porque fica com uma visão bem objetiva da prótese, pelo fato de ela estar dobrada abaixo da pele. O tratamento também seria trocar essa prótese, não há necessidade de retirada da cápsula, e passar essa prótese para um plano mais profundo, para que o músculo se interponha entre a pele e a prótese e não apareçam mais as bordas dos implantes", diz a cirurgiã.

O problema pode voltar? O que fazer se os sintomas reaparecerem?

Mesmo após o procedimento corretivo, a contratura pode retornar com o tempo, como explica a médica.

"A contratura capsular é algo que pode acontecer durante toda a vida do paciente e é extremamente incomum que aconteça antes dos 10 primeiros anos. Mas, quando acontece, normalmente é a médio ou longo prazo, e são pacientes que passaram muito tempo com a prótese. Não tem a ver com o estilo de vida do paciente", explica.

Ela ainda reforça a importância do acompanhamento médico constante: "O que acontece é que qualquer sinal de dor ou de deformidade nas mamas é importante que o paciente procure o cirurgião plástico que realizou a cirurgia para poder entender e identificar. O diagnóstico, apesar de clínico, precisa ser confirmado com uma ressonância magnética, que vai confirmar ou não a presença da contratura. A indicação cirúrgica se dá quando existe uma evolução", orienta.

"Nos primeiros estágios, a contratura pode ser tratada com alguns imunobiológicos de forma clínica para evitar a progressão. Caso a progressão ainda assim aconteça, e a deformidade das mamas ocorra, e a dor piore, aí sim indicamos o procedimento cirúrgico", finaliza.

