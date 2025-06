Rodrigo Mussi compara antes e depois de emagrecimento e médico explica: 'Desafiador'

Através das redes sociais, Rodrigo Mussi falou sobre seu processo de emagrecimento saudável e redução de 45% de sua gordura corporal

Rodrigo Mussi (39) usou seu perfil do Instagram nesta quarta-feira, 25, para falar sobre as mudanças que passou em seu corpo e sua mente. O ex-BBB celebrou que, com acompanhamento médico, conseguiu deixar de tomar remédios para dormir e ainda viu uma mudança estética: reduziu e 45% sua gordura corporal.

A trajetória de Rodrigo Mussi vai além de resumir apenas sua transformação física, e joga luz a importância de cuidar do corpo e da mente com o mesmo zelo, um conceito cada vez mais presente na medicina. Em entrevista à CARAS Brasil, o nutrólogo Marcelo Antonio Silva ainda acrescenta que passar por essa transformação com mais de 35 anos pode ser ainda mais desafiador.

"Depois dos 35 anos, como é o caso do Rodrigo, tudo fica mais desafiador. As taxas hormonais começam a cair, o metabolismo desacelera, e o acompanhamento se torna ainda mais essencial", explica o especialista.

Leia também: Rodrigo Mussi fala sobre emagrecimento e médico avalia: 'Vitalidade, longevidade e equilíbrio'

De acordo com o médico, para um plano de cuidado eficiente é importante considerar uma série de fatores como hormônios, vitaminas, minerais, qualidade do sono, saúde do intestino e estômago, além de se praticar exercícios físicos regularmente.

Marcelo ainda diz que, em alguns casos, pode sim haver a necessidade do uso de medicamentos, no entanto, é preciso que o paciente também se esforce para ter uma rotina mais benéfica e saudável. "Tenho visto bons resultados com a Tirzepatida (Mounjaro), mas ela sozinha não faz milagre. Se o paciente não mudar o estilo de vida e a mentalidade, ele volta a engordar", alerta.

Para o especialista, o exemplo de Rodrigo Mussi é inspirador porque mostra que o autocuidado vai muito além da estética. "O corpo é a base da nossa existência. Quando passamos a tratá-lo como templo, cada escolha passa a ter mais propósito. Alimentação, sono, exercício, espiritualidade —tudo se conecta. É esse equilíbrio que leva a uma verdadeira transformação."

As mudanças na rotina do influenciador aconteceram dois anos após um grave acidente de carro, em que ele sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas e ficou 19 dias internado na UTI. Através das redes, o ex-BBB explicou que passou a cuidar mais de sua alimentação, rotina e mente.

A importância dos cuidados com o corpo e a mente

A ciência já comprovou que as saúdes mental e física estão interligadas. Estudos da American Psychological Association, por exemplo, indicam que 67% das pessoas que mantêm práticas regulares de cuidado com a mente apresentam também melhores indicadores de saúde física.

Além disso, de acordo com dados da Harvard Medical School, práticas como meditação e mindfulness, além de beneficiarem a saúde mental, podem reduzir a pressão arterial, melhorar o sistema imunológico e diminuir dores crônicas.

No Brasil, os cuidados relacionados ao corpo e a mente são incentivados pelo Ministério da Saúde através da divulgação de informação e programas disponíveis para a socidade. Além disso, a Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) enfatiza a importância de cuidar tanto do corpo quanto da mente para uma vida saudável e plena.

As atitudes incluem práticas como exercícios físicos regulares, alimentação equilibrada, higiene pessoal, sono adequado, além de atenção à saúde mental, incluindo a gestão do estresse e a manutenção de relacionamentos saudáveis.

Leia mais em: Que luxo! Ex-BBB Rodrigo Mussi compra apartamento de R$ 2,5 milhões à vista

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RODRIGO MUSSI EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: