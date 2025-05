Rodrigo Faro relembra escolha de deixar a Record para cuidar da esposa

Em entrevista, Rodrigo Faro emocionou ao relembrar batalha de Vera Viel contra o câncer e decisão de deixar a TV para apoiá-la: "Deus faz tudo certo"

Rodrigo Faro viveu um dos momentos mais delicados de sua trajetória pessoal e profissional em 2024. Após sua esposa, Vera Viel, ser diagnosticada com um sarcoma sinovial — um tumor raro e maligno na coxa esquerda — o apresentador decidiu, em comum acordo com a Record, se afastar da televisão.

Em entrevista à revista Quem, Faro falou abertamente sobre a decisão de pausar a carreira para dar suporte à família . "Aconteceu tudo junto. Deus faz tudo certo. Com a doença da Vera, eu teria que largar tudo, não tinha outra coisa. Eu faria isso e fiz", disse ele ao veículo.

Na sequência, o apresentador reforçou que, para ele, a prioridade sempre foi e será a família. “Se precisasse fazer de novo, eu faria, porque não é sobre um apresentador que está abandonando seu público. É sobre um marido que precisa dar suporte e sustentar a casa e a sua esposa no momento que ela mais precisa", ressaltou.

"Deus sabe o que faz, na hora certa, aconteceu tudo e eu pude cuidar dela, continuo cuidando, sendo um pilar dentro da nossa casa e, agora, a gente pode comemorar essa cura dela. A vida voltou ao normal. Ver a Vera linda hoje, celebrando a vida é motivo de orgulho para mim, que tem uma esposa e uma companheira tão especial e tão linda quanto ela", declarou Rodrigo.

Após 28 anos de união com Vera, o comunicador ainda refletiu sobre o segredo para um casamento duradouro. "Acho que o substantivo do casamento é a paciência. Além de amor, claro, que não preciso nem falar. Desentendimentos, conversas mais ríspidas, vão acontecer. Agora, quando você tem a paciência e respira fundo, antes de falar alguma coisa que vai magoar a pessoa, isso é muito importante. E nunca dormir brigado", pontuou.

"A gente está numa fase tão legal, a gente chegou num nível de relacionamento, de maturidade, que quase não briga. As nossas divergências, às vezes, são por causa da educação das meninas, uma situação das meninas, mas sempre se resolve na hora", acrescentou.

Novo tempo em família

Pai de Clara, Maria e Helena, Rodrigo Faro ressaltou a forte parceria do casal na criação das filhas. "Entre a gente, não tem problema, porque a nossa família tem a presença de Deus em tudo o que a gente faz. Isso torna as coisas muito mais fáceis, a gente conversa muito, se respeita muito, se admira", afirmou.

"Ela sabe quando é meu momento de brilhar, sei quando é o momento dela de brilhar, mas o melhor momento é quando a gente brilha junto, porque um leva o outro sempre do lado. Nunca um está à frente e nem outro atrás", completou ele.

Ainda durante o bate-papo, Faro celebrou a nova fase em que pôde se reaproximar das filhas e participar mais do dia a dia familiar. "Estou fazendo coisas que eu não fazia há muito tempo. Cuidando da casa, cuidando das minhas filhas, levando minhas filhas na escola, clube, treinando com elas, podendo andar de bicicleta. Sempre fui um pai presente, mas, com a quantidade de gravações, programas, viagens, nunca consegui cumprir esse papel, agora eu posso. Estou me divertindo muito", finalizou o comunicador.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vera Viel (@veraviel)

Leia também:Fora da Globo há 17 anos, Rodrigo Faro ainda recebe salário da emissora; entenda