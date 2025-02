Rodrigo Faro emociona em novo vídeo: ‘A Vera está curada!’

Rodrigo Faro e Vera Viel gravam vídeo para atualizarem os fãs sobre o estado de saúde dela, que lutou contra o câncer nos últimos meses

O apresentador Rodrigo Faro é só alegria nesta segunda-feira, 10. Isso porque a esposa dele, Vera Viel, recebeu a notícia de que não possui mais a presença do câncer em seu corpo. Ela refez os exames e já está curada da doença contra a qual lutou nos últimos meses.

"Fui para o Einstein para fazer meus exames pós-cirurgia, depois de quatro meses. Fiz o petscan, fiz a ressonância”, disse ela. Então, Faro completou para anunciar a cura da esposa. "E agora está constatado. A gente já sabia, a gente sabia desde o começo que a gente ia vencer essa batalha… Está aqui. A Vera não tem mais essa doença. A Vera está curada! É vida nova. A gente só quer agradecer”, afirmou.

Emocionada, Vera agradeceu pelo apoio desde que descobriu o diagnóstico. "Obrigada pelas orações de todo mundo. Eu já saí de lá mais aliviada, e agradecida a Deus, que, na sua misericórdia, me curou”, declarou.

Por fim, Faro declarou o seu amor e parceria com a esposa. "A Vera me ajuda a vencer na vida e em qualquer lugar porque nós somos um só. Vida nova! Glória a Deus!”, contou.

Qual era o câncer de Vera Viel?

Esposa de Rodrigo Faro, a modelo e apresentadora Vera Viel foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer, após sentir um nódulo na perna. Ela fez os exames em setembro de 2024 e logo recebeu a notícia do tumor maligno.

Vera fez a cirurgia para a remoção do tumor da parte interna da perna e completou o tratamento com mais de 30 sessões de radioterapia. Agora, em fevereiro de 2025, ela recebeu a notícia de que não possui células de câncer em seu corpo.

Como ela descobriu o tumor?

Vera Viel descobriu o tumor na perna após perceber um hematoma com um nódulo na parte interna da coxa. Ela achou que era algo da aula de muay thai, mas fez exames e descobriu o câncer.

"Deus fez tudo em cada detalhe para eu descobrir. Eu chutando nas aulas de muay thai. Foi por conta disso que acabei descobrindo o nódulo. O impacto formou um hematoma por dentro. O tumor já estava na minha coxa e as aulas acabaram ajudando para eu descobrir. Nunca tinha ouvido falar do sarcoma sinovial das partes moles, raríssimo”, disse ela.

E completou: "A minha recuperação está sendo ótima porque sempre treinei e isso ajuda muito. Vemos o agir de Deus quando eu me interesso do nada para fazer aula de muay thai. Foi apenas um mês de aula para eu sentir o nódulo. Minha massagista foi a primeira pessoa que percebeu o nódulo na minha coxa quando estávamos fazendo drenagem. E meu marido insistiu muito para que eu fizesse a ressonância. Deus usou todas essas pessoas para que eu descobrisse a tempo, com grandes chances de cura”.

