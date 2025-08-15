CARAS Brasil
Bem-estar e Saúde

Roberto Justus passa por cirurgia após sofrer lesão: 'Operei meu menisco'

Após praticar muito pickleball, Roberto Justus passa por cirurgia e explica o que aconteceu ao surgir de muletas em sua nova casa em São Paulo

por Nataly Paschoal
Publicado em 15/08/2025, às 07h23

Roberto Justus passa por cirurgia após lesão
Roberto Justus passa por cirurgia após lesão - Reprodução/Instagram

O empresário Roberto Justus passou por uma cirurgia na quarta-feira, 13, por conta de uma lesão. Ao surgir na rede social da esposa, a influenciadora digital Ana Paula Siebert, nesta quinta-feira, 15, o famoso contou o que aconteceu ao aparecer andando com ajuda de muletas.

O apresentador então revelou que passou por uma operação por lesionar os meniscos, que são estrutura internas dos joelhos, formadas por fibrocartilagem, que servem para absorção e distribuição de força e impactos, além de contribuírem para a estabilidade do joelho.

"Primeiro, explicar isso aqui: Eu operei meu menisco ontem, estou de repouso porque, muito jogo de pickleball e machuquei meu menisco", contou sobre ter feito bastante o esporte durante as últimas semanas.

Ana Paula Sibert então deu risada enquanto o amado contava o que aconteceu e explicou o motivo. A loira comentou que ele está usando as muletas para acender as luzes da nova casa onde estão morando em São Paulo. A família está na mansão enquanto a oficial deles não fica pronta.

Para quem não sabe o Pickleball é um esporte de raquete ou remo em que dois ou quatro jogadores acertam uma bola de plástico perfurada e oca com raquetes sobre uma rede até que um dos lados não consiga devolver a bola ou cometa uma infração.

Ana Paula Siebert diz se continuará mostrando a família após ataques

Nos últimos dias, a filha de Ana Paula Siebert e Roberto Justus, Vicky Justus, de cinco anos, sofreu ataques e recebeu mensagens de ódio por aparecer com uma mini bolsa de grife, que custa em torno de R$ 14 mil. Indignado, o casal gravou um vídeo e contou que tomaram providências na justiça.

Em seus stories da rede social, a influenciadora digital recebeu perguntas sobre o episódio lamentável com a criança e respondeu se contiuará compartilhando a família na internet. A loira ainda comentou se a herdeira sabe de algo do que aconteceu.

"Deixar de mostrar a minha família por medo, seria como viver em uma prisão invisível... O certo não pode ser silenciado e nem escondido pelo errado. Precisamos buscar proteção na lei, na justiça, ir atrás, porque viver com liberdade e tranquilos (e não com medo) é essencial em qualquer lugar do mundo. Liberdade é um direito fundamental", escreveu que prosseguirá com seu trabalho e costumes na rede social. Saiba mais aqui!

