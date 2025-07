Rinoplastia em foco: a transformação no nariz do genro de Tom Cavalcante

Tudo o que você precisa saber sobre a cirurgia de nariz de Cristiano Deyvid, cronograma de recuperação e dicas de especialistas

O cantor sertanejo Cristiano Deyvid, genro do humorista Tom Cavalcante, passou recentemente por uma rinoplastia divulgada nas redes sociais. Ele está em processo de recuperação e sendo acompanhado de perto pela esposa, Maria Cavalcante.

Por que a rinoplastia é tão popular?



A cirurgiã plástica Dra. Heloise Manfrim, especialista titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, destaca que o procedimento é muito procurado por jovens preocupados com estética e autoestima. Além da aparência, a cirurgia também pode incluir mudanças funcionais, por exemplo, na respiração.

Cronograma de recuperação: do imediato ao definitivo



Primeiros meses (0–6): o inchaço inicial é intenso. Dra. Heloise alerta que nesse período o paciente pode estranhar seu novo formato, sendo recomendável suporte psicológico.

Após 1 ano: é quando começam a aparecer os resultados mais realistas – forma mais refinada, mas ainda com resíduo de edema.

Cuidados no pós‑operatório

Dra. Heloise ressalta itens essenciais para recuperação segura:

Alimentação equilibrada e hidratação;

Repouso relativo , evitando esforços intensos;

Evitar traumas locais , como assoar o nariz e usar óculos nos primeiros 30 dias;

Proteção solar, pois a cicatrização é sensível à radiação

Resultado natural: o ideal estético

O objetivo principal da maioria dos procedimentos hoje não é transformar o rosto em algo artificial, mas sim realçar a beleza natural. Dra. Heloise afirma que “o resultado natural é importante justamente para que poucas pessoas percebam que foi realizada uma rinoplastia”

Contextualização e curiosidades:

Rinoplastia funcional: muitas vezes corrige desvio de septo e melhora a respiração – o equilíbrio entre estética e funcionalidade é essencial para cirurgiões experientes.

A evolução nos últimos anos: técnicas modernas valorizam o uso de enxertos de cartilagem e suturas precisas, reduzindo complicações e inflamações tardias.

Benefícios psicológicos: estudos mostram que pacientes relatam aumento da autoconfiança após mudanças sutis no nariz, mas precisam de suporte emocional para aceitar mudanças na própria imagem.

Com base no caso do cantor Cristiano Deyvid, é possível observar que uma rinoplastia é um processo que exige paciência, preparo e acompanhamento multidisciplinar – englobando cirurgião, psicólogo e, muitas vezes, fonoaudiólogo ou otorrinolaringologista. Afinal, a jornada de recuperação vai de semanas a anos, com nuances tanto estéticas quanto funcionais.

