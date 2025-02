Noivo de Lexa, Ricardo Vianna recorreu às redes sociais para pedir orações pela filha, Sofia, em meio à internação da cantora

Nesta quarta-feira, 5, Ricardo Vianna usou as redes sociais para pedir orações pela filha, Sofia , fruto de seu noivado com a cantora Lexa. A cantora está internada desde o dia 21 de janeiro, após desenvolver um quadro de pré-eclâmpsia.

"Independentemente da sua religião, se puder, ore pela minha Sofia. Acredito que a fé move montanhas. Vamos com a gente nessa corrente, por favor", pediu Ricardo nos stories, sem dar detalhes sobre a saúde da noiva e da bebê.

Mais cedo, Lexa também recorreu às redes sociais para pedir apoio aos internautas. "Gostaríamos de pedir uma corrente de oração de todo o seu coração... rezem pela Sofia", escreveu a cantora na ocasião.

Vale destacar que a artista está internada em uma Unidade Semi-Intensiva do Hospital e Maternidade Santa Joana, na zona sul de São Paulo, com um quadro de pré-eclâmpsia precoce. A condição se refere a um diagnóstico de hipertensão arterial que surge, em geral, após a 20ª semana da gestação e antes do final da primeira semana, depois do parto.

Veja a declaração de Ricardo Vianna:

Ricardo Vianna pede orações à filha com Lexa. Foto: Reprodução/Instagram

Ricardo Vianna se manifesta após Lexa ser internada por complicação na gravidez

À espera de Sofia, sua primeira filha com o noivo Ricardo Vianna, a cantora Lexa está internada em um hospital em São Paulo após ser diagnosticada com pré-eclâmpsia. Na quarta-feira, 22, o companheiro da artista falou sobre o assunto em entrevista à Queme pediu que as pessoas respeitem o momento do casal.

"Obrigado pelo carinho e preocupação de todos. Eu gostaria muito da ajuda de vocês para respeitarem esse momento para que eu possa me concentrar aqui na recuperação da Lexa e da minha filha. Toda nossa energia está voltada para isso no momento", falou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ricardo Vianna (@ricardovianna)

Leia também:Acompanhada da mãe e do noivo no hospital, Lexa tem quadro de saúde atualizado